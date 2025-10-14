EEUU

Trump confirmó la destrucción de una nueva lancha con drogas frente a las costas de Venezuela este 14-Oct

Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó este martes sobre la destrucción de una nueva lancha con seis presuntos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela.

«La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la Organización Terrorista Designada (OTD)», dijo Trump a través de sus redes sociales.

El mandatario estadounidense precisó que el bombardeo ocurrió en horas de la mañana. «El Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra la lancha afiliada a una OTD que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, frente a la costa de Venezuela».

LEA TAMBIÉN: BARRON, EL HIJO MENOR DEL PRESIDENTE TRUMP FUE PROPUESTO PARA «IMPORTANTE CARGO» EN EL TIKTOK DE EEUU

Asimismo, aclaró que con el ataque no violaron la soberanía de ningún país. «El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales», acotó. Además, Trump precisó que los seis ultimados eran varones y murieron de forma inmediata.

«Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido. Gracias por su atención a este asunto», concluyó Trump.

La campaña militar del gobierno de Trump cerca de las costas de Venezuela ha incluido el despliegue de barcos de guerra y aviones F-35, oficialmente bajo el objetivo de combatir el tráfico de drogas en la región.

