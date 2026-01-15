Trump dice que Irán frenó ejecuciones y asesinatos ante temor por ataques de EEUU: “Espero que sea cierto”

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán aparentemente vivieron este miércoles, 14 de enero, un inesperado giro luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmara que su administración recibió informes que apuntan a un cese de asesinatos y ejecuciones.

En medio de un clima marcado por el cierre del espacio aéreo en la región iraní y el temor a una posible ofensiva estadounidense, Trump dijo que por ahora «se verá cómo sigue el proceso».

«Fuentes muy importantes del otro lado nos lo han informado y señalan que los asesinatos han cesado y que no habrá ejecuciones», dijo Trump a los reporteros en la Casa Blanca. «Espero que sea cierto», agregó el mandatario republicano.

«Los asesinatos han cesado. Las ejecuciones han cesado», reiteró. Auqnue ha declinado revelar las fuentes por las que conoce esta afirmación.

Cuando se le ha preguntado si la intervención militar contra Irán ya no era una opción, Trump insistió: «Vamos a ver cómo va el proceso. Pero recibimos una muy buena, muy buena declaración de personas que están enteradas de lo que está pasando».

En tanto, desde Teherán, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, respondió con un llamado a la diplomacia.

En declaraciones a Fox News, instó a Washington a evitar “repetir el mismo error”. También aseguró que la situación dentro del país está bajo control.

“En este momento hay calma. Tenemos control total”, afirmó, en un intento por transmitir estabilidad y rechazar la «narrativa» de caos interno que ha circulado en medios internacionales.

Sin embargo, las declaraciones de Trump abren interrogantes sobre el destino de Erfan Soltani, un joven iraní condenado a muerte tras un juicio sumarísimo celebrado el 11 de enero.

Su ejecución estaba prevista para este miércoles, pero los reportes mencionados por el presidente de Estados Unidos sugieren que podría no haberse llevado a cabo.

Aunque no existe confirmación oficial, la posibilidad de que la sentencia haya sido suspendida añade un elemento de incertidumbre —y esperanza— en medio de un escenario regional cargado de tensión y expectativas.

CIERRE DE ESPACIO AÉREO DE IRÁN

En tanto, el Gobierno de Irán anunció este jueves el cierre temporal de su espacio aéreo por un lapso ligeramente superior a dos horas, de acuerdo con los datos publicados por la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar24.

La notificación, difundida en el sistema de alertas aeronáuticas, estableció que la restricción comenzó a las 22:15 GMT del miércoles (01:45 del jueves en hora local iraní) y se extendió hasta las 00:30 GMT (04:00 en Teherán).

Las visualizaciones de tráfico aéreo de Flightradar24 mostraron durante ese periodo un cielo iraní prácticamente desierto, con la ausencia casi total de aeronaves sobrevolando el país.

Según la comunicación oficial, la prohibición aplicó a “todos los vuelos”, con la única excepción de aquellos servicios internacionales con destino u origen en Irán que contaran con autorización previa de las autoridades de Teherán.

PROTESTAS EN IRÁN

Por su parte, la organización Iran Human Rights (IHRNGO) elevó a al menos 3.428 el número de manifestantes fallecidos durante las protestas, mientras que las autoridades iraníes admitieron el miércoles que hay “muchos muertos”, aunque sin ofrecer una cifra concreta.

Es por ello, que Trump ha reiterado en varias ocasiones que su gobierno está dispuesto a responder militarmente si la república islámica intensifica la represión, especialmente si se ordenan ejecuciones vinculadas a las movilizaciones.