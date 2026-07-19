Trump cargó contra Canadá: Esto dijo sobre la densa nube de humo que llegó a EEUU a causa de los incendios en ese país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump responsabilizó a Gobierno de Canadá por la densa nube de humo que llegó a su país, a causa de los incendios que ocurre en el territorio vecino.
“Estamos responsabilizando a Canadá por el hecho de que no están manteniendo adecuadamente sus Bosques, y el matorral en ellos”, dijo Trump en su red Truth Social.
Denunció que su país padece a causa del aire sucio y contaminado, procedente de Canadá.
“Los Estados Unidos están siendo innecesariamente invadidos por aire sucio, contaminado e insalubre, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable”, argumentó el mandatario estadounidense.
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Amenazó con tomar medidas y anunció que llamará “al primer ministro durante para averiguar qué van a hacer al respecto”.
Trump alertó que esa contaminación genera un “costo incalculable”. Denunció que Canadá se ha negado a participar en la Gestión Básica de Bosques y Eliminación de Residuos, sabiendo que tal negativa conducirá exactamente a este resultado”.
Incluso afirmó que “esto es negligencia intencional, y se está convirtiendo en una ocurrencia anual, costándole a los Estados Unidos miles de millones de dólares”.
Por ello, agregó que “el costo de esta contaminación que necesariamente debe añadirse a los aranceles que Canadá está pagando actualmente”.
We are holding Canada responsible for the fact that they are not properly maintaining their Forests, and Brush therein, and the United States is being unnecessarily invaded by filthy, polluted, and unhealthy air, the quality of which is dangerous, and totally unacceptable! I will… pic.twitter.com/7cvCoHcXFO
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 17, 2026