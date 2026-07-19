Trump cargó contra Canadá: Esto dijo sobre la densa nube de humo que llegó a EEUU a causa de los incendios en ese país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump responsabilizó a Gobierno de Canadá por la densa nube de humo que llegó a su país, a causa de los incendios que ocurre en el territorio vecino.

“Estamos responsabilizando a Canadá por el hecho de que no están manteniendo adecuadamente sus Bosques, y el matorral en ellos”, dijo Trump en su red Truth Social.

Denunció que su país padece a causa del aire sucio y contaminado, procedente de Canadá.

“Los Estados Unidos están siendo innecesariamente invadidos por aire sucio, contaminado e insalubre, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable”, argumentó el mandatario estadounidense.

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Amenazó con tomar medidas y anunció que llamará “al primer ministro durante para averiguar qué van a hacer al respecto”.

Trump alertó que esa contaminación genera un “costo incalculable”. Denunció que Canadá se ha negado a participar en la Gestión Básica de Bosques y Eliminación de Residuos, sabiendo que tal negativa conducirá exactamente a este resultado”.

Incluso afirmó que “esto es negligencia intencional, y se está convirtiendo en una ocurrencia anual, costándole a los Estados Unidos miles de millones de dólares”.

Por ello, agregó que “el costo de esta contaminación que necesariamente debe añadirse a los aranceles que Canadá está pagando actualmente”.