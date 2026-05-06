Trump arremetió contra dueños de CNN después de lamentar fallecimiento de su fundador Ted Turner

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lamentó la muerte de Ted Turner, fundador de CNN y pionero del modelo de noticias 24 horas, pero aprovechó el mensaje para criticar duramente a los actuales dueños de la cadena.

En una publicación en Truth Social, Trump calificó a Turner como «uno de los grandes de todos los tiempos «y aseguró que su legado fue «destruido» por quienes adquirieron la empresa.

«Ted Turner, uno de los más grandes de todos los tiempos, acaba de morir. Fundó CNN, la vendió y quedó personalmente devastado por el acuerdo porque la nueva administración tomó CNN, su ‘bebé’, y la destruyó. Se volvió ‘woke’ y todo aquello que él no representaba en absoluto. Tal vez los nuevos compradores, gente maravillosa, puedan devolverle su antigua credibilidad y gloria», escribió el mandatario.

Asimismo, el presidente recordó su relación personal con Turner, a quien describió como un amigo cercano y hombre dispuesto a «luchar por una buena causa».

Subrayó, que el empresario, siempre estuvo disponible cuando lo necesitó y reconoció como fue una figura clave en la historia de la radiodifusión estadounidense.

¿QUIÉN ERA TED TURNER?

Nacido en 1938, revolucionó el periodismo global al lanzar en 1980 el primer canal de noticias 24/7, un formato que transformó la manera de consumir información en tiempo real.

Su imperio mediático también abarcó cadenas como TBS y TNT, consolidándolo como uno de los ejecutivos más influyentes del siglo XX.

Además de su impacto en los medios, Turner dedicó parte de su vida a causas medioambientales, incluyendo proyectos de conservación como la reintroducción del bisonte en el oeste de Estados Unidos.

En 2018 reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy —una enfermedad neurodegenerativa que afecta el cerebro y provoca un deterioro progresivo de las funciones cognitivas—, lo que redujo su actividad pública. Dejó cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos, según CNN.