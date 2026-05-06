Murió Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas

(EFE).- El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de la CNN, falleció este miércoles a los 87 años, informó la propia cadena.

Nacido en 1938 en Cincinnati, Turner revolucionó el panorama informativo mundial con el lanzamiento en 1980 del primer canal de noticias las 24 horas.

Asimismo, construyó un influyente imperio de medios que incluyó cadenas como TBS y TNT y convirtió a la CNN en un referente informativo internacional.

Su proyecto más emblemático, la cadena CNN, se convirtió en actor central en la cobertura de todo tipo de acontecimientos globales, desde conflictos bélicos hasta elecciones presidenciales y catástrofes naturales, lo que consolidó el concepto de información en tiempo real a escala mundial, que el propio Turner describió como «el mayor logro de su vida».

Ted Turner, the billionaire media mogul who revolutionized TV news when he founded CNN in 1980, has died. He was 87. https://t.co/pbbFiCYYAE pic.twitter.com/myUFY0ZS3l — CNN (@CNN) May 6, 2026

Apodado «La Boca del Sur» por su carácter directo y su estilo sin filtros, Turner fue también un filántropo activo que creó la Fundación de las Naciones Unidas para apoyar el trabajo de la ONU y financiar algunas de sus iniciativas.

LA VIDA DE TED TURNER

Además, se implicó en proyectos medioambientales, incluyendo iniciativas de conservación como la reintroducción del bisonte en el oeste de EE.UU.

También fue un activista que promovió el desarme nuclear y un conocido defensor de causas vinculadas a la sostenibilidad y la cooperación internacional.

En 1991 fue nombrado Persona del Año por la revista Time por su influencia y el papel que jugó en la transformación de la comunicación moderna.

Ted Turner, the billionaire media entrepreneur and philanthropist who launched the 24-hour cable TV news revolution when he founded CNN in 1980, has died. He was 87. https://t.co/CboJPpPBiC pic.twitter.com/DOKk9QM120 — CNN (@CNN) May 6, 2026

Turner también expandió sus intereses hacia el deporte y el entretenimiento, llegando a ser propietario de equipos como los Atlanta Braves de béisbol.

En sus últimos años, el empresario continuó vinculado a sus iniciativas filantrópicas, aunque redujo su actividad pública tras revelar en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el cerebro y provoca un deterioro progresivo de las funciones cognitivas.

Turner deja cinco hijos, catorce nietos y dos bisnietos, según CNN.

EL MENSAJE DE TRUMP

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lamentó la muerte de Ted Turner.

«Ted Turner, uno de los grandes de todos los tiempos, acaba de morir. Fundó CNN, la vendió, y quedó personalmente devastado por el acuerdo porque la nueva propiedad tomó CNN, su ‘bebé’ y lo destruyó. Se volvió woke, y todo lo que no representa en absoluto. Tal vez los nuevos compradores, personas maravillosas, podrán devolverle su antigua credibilidad y gloria. Sin importar lo que pase, sin embargo, uno de los grandes de la historia de la radiodifusión, y un amigo mío. Siempre que lo necesité, estuvo ahí, siempre dispuesto a luchar por una buena causa», comentó.

EFE