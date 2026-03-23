Trump arremete contra migrantes tras crimen de una estudiante en Chicago a manos de un venezolano

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condenó este lunes, 23 de marzo, el asesinato de Sheridan Gorman, una estudiante de 18 años de la Universidad Loyola de Chicago, y responsabilizó del crimen a fallas en las políticas migratorias de la administración del expresidente Joe Biden.

«Dejados entrar por Biden es devastador. Estas personas fueron dejadas entrar por Biden. Las estamos sacando, las estamos sacando rápido. Por eso el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ICE es tan importante», expresó a periodistas Trump.

De acuerdo con Chicago Sun Times, mientras el mandatario utilizaba el caso para reforzar su campaña de deportaciones masivas, el presunto autor de los disparos, el venezolano José G. Medina, permanecía hospitalizado y no se esperaba que compareciera en su primera audiencia judicial.

Según, los registros judiciales del condado de Cook, Medina, de 25 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado. Igualmente, intento de asesinato, disparo agravado y posesión ilegal de armas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló que el sospechoso por el asesinato de Sheridan Gorman, estudiante de la Universidad Loyola en Chicago, es un «migrante ilegal venezolano que fue capturado y liberado en la frontera por la administración Biden en mayo de 2023».

Asimismo, el DHS afirma que también «fue liberado de la custodia local tras ser arrestado por hurto en una tienda en la ciudad santuario de Chicago el 19 de junio de 2023».

La investigación avanzó rápidamente gracias a la colaboración entre la policía de Chicago y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés). Se utilizó tecnología de reconocimiento facial para identificar al sospechoso a partir de imágenes de video.

Según el informe de arresto, Medina vestía de negro, llevaba máscara y presentaba una forma de caminar distintiva.

El DHS lo identificó públicamente, incluso antes de que los fiscales del condado aprobaran los cargos. Posteriormente se emitió una orden de arresto federal en su contra.

Según el DHS, Medina se le acercó a la estudiante con máscara y armado con una pistola. Cuando ella intentó huir, él disparó y la hirió. Gorman recibió un disparo y declararon muerta en el lugar, precisaron las autoridades.

.@POTUS: "Let in by Biden… it's devastating. These people were let in by Biden. We're getting them out, we're getting them out fast. That's why ICE is so important." https://t.co/xgmpP0qVKW pic.twitter.com/BKEUPSc89m — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 23, 2026

DECLARACIÓN DEL DHS

Asimismo, el gobierno federal insiste en que el asesinato de Gorman es un ejemplo de los riesgos asociados a las ciudades santuario. También a la liberación de detenidos con antecedentes.

«Sheridan Gorman tenía toda la vida por delante antes de que este asesino a sangre fría decidiera acabar con ella. Fue víctima de las políticas de fronteras abiertas y de los políticos que defienden las ciudades santuario, quienes liberaron a este inmigrante ilegal dos veces antes de que cometiera este atroz asesinato», declaró la subsecretaria interina Lauren Bis.

«Exigimos al gobernador (Jay Robert «J. B.» ) Pritzker y a los políticos de Chicago que defienden las ciudades santuario que se comprometan a no liberar a este inmigrante ilegal criminal de la cárcel y devolverlo a los barrios estadounidenses», agregó.