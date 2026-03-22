Acusan a venezolano de quitarle la vida a una estudiante de 18 años en Chicago, lo reconocieron por una «cojera característica»

Organismos de seguridad de Estados Unidos detuvieron a un migrante venezolano por el asesinato de una joven de 18 años que paseaba con amigos por la noche cerca del campus de la Universidad Loyola de Chicago el jueves.

El hombre de 25 años, quien aún no ha recibido una acusación formal, sería el responsable del asesinato de Sheridan Gorman, en el muelle de Loyola Beach a quien le disparó por la espalda, causándole la muerte.

Según informó el Chicago Tribune, el sospechoso, cuya identidad se desconoce, vestía ropa negra y llevaba una máscara negra cuando asesinó a la estudiante de primer año de la Universidad Loyola de Chicago alrededor de la 1:30 de la madrugada .

Un testigo presenció cómo el pistolero disparaba un solo tiro contra Gorman. Las cámaras de vigilancia cercanas captaron al sospechoso caminando por West Pratt Boulevard, al norte de la institución jesuita privada, antes de entrar minutos después en un edificio de apartamentos cercano, donde las cámaras internas lo grabaron sin la mascara, según un informe de arresto obtenido por medios locales.

Además, las autoridades pudieron identificar al pistolero gracias a una «cojera característica». Según informó Fox News, el hombre fue identificado como un migrante venezolano. Hasta el momento e desconocen su estatus legal y cuánto tiempo lleva en Estados Unidos.

Según informó el Chicago Tribune, el sospechoso solo tenía un antecedente penal por hurto menor en una tienda Macy’s en junio de 2023.

Organismos de emergencia declararon a la estudiante muerta en el lugar. Ella estudiaba administración de empresas en la Universidad Loyola de Chicago.

La familia de Sheridan dijo que ella había salido con amigos en la madrugada del jueves para observar una aurora boreal.

“Estaba exactamente donde debía estar: cerca del campus, rodeada de amigos, viviendo su vida”, señaló la familia en un comunicado.

«Lo que le sucedió a Sheridan no se puede reducir a la simple casualidad de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Esto no es una abstracción. Es la pérdida de una hija. La pérdida de una hermana. La pérdida de un futuro lleno de momentos importantes que ahora nunca llegarán. Nuestra familia ha cambiado para siempre», añadió el texto.