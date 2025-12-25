Trump aprovechó su mensaje de Navidad para arremeter contra la “izquierda radical”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este miércoles, 24 de diciembre, su mensaje con motivo de la Navidad para arremeter contra «la escoria de la izquierda radical» y defender las acciones adoptadas desde su vuelta a la Casa Blanca.

«Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero fracasa miserablemente», manifestó Trump en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Truth Social.

«Ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en deportes femeninos, transgénero para todos ni fuerzas de seguridad débiles», subrayó el mandatario.

«Lo que tenemos es un mercado de divisas en cifras récord. Las cifras de criminalidad más bajas en décadas, sin inflación y un PIB del 4,3, dos puntos mejor de lo esperado», apuntó.

Asimismo, defendió que los aranceles que impuso durante los últimos meses. Aseveró, que los mismos, dieron a Estados Unidos «billones de dólares en crecimiento y prosperidad, además de la seguridad nacional más fuerte que se ha tenido nunca». «Que Dios bendiga a Estados Unidos», agregó Trump en comentario.

Merry Christmas to all, including the Radical Left Scum that is doing everything possible to destroy our Country, but are failing badly. We no longer have Open Borders, Men in Women’s Sports, Transgender for Everyone, or Weak Law Enforcement. What we do have is a Record Stock… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2025

LLAMADA NAVIDEÑA AL NORAD

Antes de ese mensaje, el presidente republicano participó en la tradicional llamada navideña desde su residencia en Mar-a-Lago. Durante la actividad conversó con niños que contactan al Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD) para seguir el recorrido de Santa Claus en Nochebuena por el mundo desde el Polo Norte antes de llegar a los Estados Unidos.

En una de estas llamadas, aseguró que no permitirá que un “Papá Noel malo” logre “infiltrarse” en el país, en lo que para muchos fue en alusión a su controversial política migratoria.

«Queremos asegurarnos de que Santa se esté portando bien. Santa es una persona muy buena», dijo Trump. «Queremos asegurarnos de que no haya infiltrados, que no estemos infiltrando en nuestro país a un Santa malo», manifestó durante la conversación con estos niños.