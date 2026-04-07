Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán antes de que venciera su «apocalíptico» ultimátum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes, 7 de abril, un alto el fuego de dos semanas con Irán, una decisión que llega apenas horas antes de que venciera el ultimátum que él mismo impuso como presión por el cierre parcial del estrecho de Ormuz.

«Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif (…) en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas», escribió en Truth Social.

«¡Será un alto el fuego de doble vía! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo para una paz a largo plazo con Irán y paz en Oriente Medio», agregó el mandatario estadounidense.

Y continuó: «Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la cual negociar. Casi todos los puntos de conflicto del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y concretado».

ULTIMÁTUM DE TRUMP

De esta manera, Trump anunció el acuerdo parcial con Irán a solo horas antes del plazo fijado por el mandatario, que expiraba a las 8:00 de la noche hora local de Washington.

En concreto Trump advirtió, que de no existir un acuerdo antes de la hora mencionada, iba a destruir «toda la infraestructura civil iraní».

Dichas amenazas generaron fuertes críticas internacionales. De hecho, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó su «profunda preocupación» y recordó que no existe «ningún objetivo militar que justifique la destrucción total de la infraestructura de una sociedad».

En tanto, el papa León XIV también condenó las advertencias del mandatario estadounidense, calificándolas de «inaceptables» por su impacto potencial sobre la población civil.

En las horas previas al acuerdo, fuerzas estadounidenses ya habían intensificado sus ataques en territorio iraní, impactando infraestructura estratégica como puentes ferroviarios y carreteras, un aeropuerto y una planta petroquímica.

También se reportaron bombardeos en la isla de Kharg, principal terminal exportadora de crudo iraní. En respuesta, Irán declaró el fin de su autocontención y afirmó haber lanzado nuevos ataques contra un barco y un complejo petroquímico en Arabia Saudita.