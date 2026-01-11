Trump anunció que Venezuela «ya no enviará más petróleo» a Cuba, esta fue su advertencia

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este domingo que Venezuela «no enviará más» petróleo a Cuba, país que, señaló, vivió del crudo venezolano «por años» a cambio de servicios de seguridad.

En su mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario exhortó a que ambos países hagan un trato antes de que, advirtió, «sea demasiado tarde».

«Cuba vivió, durante muchos años, con grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero no más!», indicó Trump.

Asimismo, dijo que la mayoría de esos cubanos están «muertos por el ataque de la semana pasada en los Estados Unidos». Al mismo tiempo, aclaró que Venezuela ya no necesita protección de «los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años».

«Venezuela ahora tiene los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡Con diferencia!), para protegerlos, y nosotros los protegeremos», señaló.

Finalmente, Trump manifestó lo siguiente: «No habrá más petróleo o dinero que vaya para Cuba. ¡Cero! Sugiero encarecidamente que hagan un trato, antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este asunto».

LAS BAJAS DE CUBA TRAS ATAQUE DE EEUU

El pasado domingo, el Gobierno de Cuba confirmó que 32 militares de la isla que cumplían misión en Venezuela murieron en «acciones combativas» durante el ataque realizado por Estados Unidos contra el país suramericano el sábado que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, explicó en redes sociales que los militares de su país «cumplían misiones» en Caracas. Esto a «solicitud de órganos homólogos de ese país», sin más detalles.

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos. Sin embargo, esto es algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

El Ministerio del Interior cubano indicó que entre los fallecidos hubo personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento. Allí ejercen también muchos militares, así como personas de los servicios de Inteligencia.