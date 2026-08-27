EEUU busca una participación ‘masiva’ en yacimientos petroleros de Venezuela: Filtran detalles del ‘acuerdo’

EEUU estarían negociando, con el gobierno de Delcy Rodríguez, para hacerse con una participación ‘masiva’ en varios yacimientos petroleros del país.

Se trataría de una operación que busca reforzar el control de los Estados Unidos sobre los recursos energéticos venezolanos, informaron este jueves, 27 de agosto, los medios Axios y Bloomberg.

De acuerdo con las fuentes de estos medios, las conversaciones contemplan incluso la posibilidad de que Estados Unidos obtenga un arrendamiento de 100 años sobre varios campos petroleros.

Precisaron, que el «acuerdo», también abarcan algunos de los principales activos petroleros del país y buscan facilitar una mayor participación de compañías estadounidenses en su explotación y desarrollo, según Bloomberg.

RESERVAS DE PETRÓLEO DE EEUU

Por su parte, Axios señaló que estas negociaciones se centran en «obtener participaciones en más de una docena de campos petroleros actualmente operativos», y que el acuerdo tiene como objetivo que Estados Unidos aumente «sustancialmente» sus reservas de petróleo.

«El presidente Trump está cerca de asegurar el futuro energético de Estados Unidos para las generaciones venideras, no solo en EEUUsino en todo el hemisferio», dijo un funcionario sobre el tema.

Se señaló que las conversaciones están lideradas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mientras que el secretario de Energía, Chris Wright, estaría preparando un viaje al país para intentar impulsar un aumento de la producción por parte de empresas estadounidenses.

También se indicó que el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, igualmente desempeña un papel importante en el acuerdo.

La propuesta se enmarca en la estrategia de la Administración de Donald Trump para aumentar la participación de empresas estadounidenses en el sector petrolero venezolano y ampliar la influencia de Washington sobre los recursos energéticos del país.

Las negociaciones se producen después de que Washington flexibilizara las sanciones para permitir el regreso de empresas estadounidenses y contratistas petroleros a Venezuela, con el objetivo de aumentar la producción de crudo del país.