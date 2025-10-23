Trump acusó a China de traficar fentanilo a EEUU a través de Venezuela, lo hablará con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves, 23 de octubre, a China de utilizar a Venezuela como punto de tránsito para introducir fentanilo en territorio estadounidense.

Durante una rueda de prensa, Trump afirmó que el narcótico, producido en laboratorios asiáticos, estaría siendo desviado por rutas venezolanas para evadir los controles en puertos de EEUU y México.

“China está traficando fentanilo a través de Venezuela para evitar los puertos de EEUU y México. China hace 100.000 millones de dólares traficando fentanilo hacia nuestro país. Hablaré de esto con Xi”, aseguró el mandatario desde la Casa Blanca, en alusión a su próxima reunión con el presidente de China, Xi Jinping.

Se espera que Trump, y su homólogo chino, se reúnan el próximo 30 de octubre en Corea del Sur durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), así lo confirmó este mismo jueves la Casa Blanca.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, señaló en rueda de prensa que la reunión se realizará por la mañana, justo antes de que Trump regrese a Washington tras su gira por Asia.

“El jueves por la mañana, hora local, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi de la República Popular China, antes de partir de regreso a su casa en Washington”, informó Leavitt.

🇺🇸🇨🇳🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — El presidente Donald Trump confirmó que China está traficando fentanilo a través de Venezuela para evadir los controles en los puertos de EE. UU. y México. pic.twitter.com/USRHUGygV3 — UHN Plus (@UHN_Plus) October 23, 2025

La visita de Trump a Asia constituye su primer viaje a la región desde que regresó al poder y comenzó a imponer una serie de aranceles a productos importados.

El propio mandatario calificó este miércoles la gira como un “gran viaje”, que incluirá paradas estratégicas en Malasia, Japón y Corea del Sur, con la mira puesta en el comercio y la seguridad.

OPERACIONES EN EL CARIBE

La acusación de Trump se registró, luego de que hiciera una advertencia directa a los carteles de la droga que operan en el Caribe y el Pacífico, asegurando que su administración está lista para “golpear muy duro” a quienes intenten mover mercancía ilícita también por tierra.

En este sentido, Trump aclaró ante la prensa que su Administración informará al Congreso de los Estados Unidos antes de proceder con estos ataques por tierra.

«Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún (…) Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra», dijo Trump.

Asimismo, el presidente estadounidense enfatizó que las operaciones en aguas internacionales del Caribe contra barcos «dedicados al narcotráfico» han reducido el paso de drogas por mar. También aseguró que la prioridad es «salvar vidas» estadounidenses.

“Cada vez que vemos que eso sucede, estamos salvando 25.000 vidas estadounidenses”, dijo, en alusión a la destrucción de esas embarcaciones frente a las costas de Venezuela.