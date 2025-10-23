Trump calificó a los cárteles como ‘el ISIS del hemisferio’, dice que los operativos en el Caribe llegaron para quedarse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves, 23 de octubre, que los cárteles de droga en Latinoamérica son “el ISIS del hemisferio” y que su gobierno les ha “declarado la guerra”.

Acompañado de su secretario de Guerra, Pete Hegseth, –entre otros altos funcionarios– Trump catalogó el despliegue en el Caribe como “la operación antinarcóticos más grande y efectiva de la historia”.

“Los cárteles son el ISIS del hemisferio”, enfatizó el mandatario republicano. Asimismo, subrayó que “los cárteles están en guerra contra EEUU y nosotros estamos en guerra contra ellos”.

“En tan solo unas semanas, nuestro equipo de trabajo ha arrestado a más de 3.000 miembros de cárteles, y la cifra sigue aumentando”, dijo. “Eso incluye a miembros del ultraviolento Cártel Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel LNFM, MS-13 y el Tren de Aragua”, agregó.

Trump insistió en su postura de que Estados Unidos está inmerso en un “conflicto armado no internacional” contra estos grupos criminales y, por tanto, cuenta con el respaldo jurídico para atacarlos incluso por tierra, aunque remarcó que se le notificará al Congreso de las próximas acciones a ejecutar.

«No se pierde nada, siempre se quejan, así que he dicho: ‘vamos a hacerlo'», reiteró Trump sobre su intención de notificar al Congreso.

Asimismo, Trump aseveró que China está traficando fentanilo a través de Venezuela para evadir los controles en los puertos de EEUU y México. «Sí, lo están haciendo. Pero en este momento están pagando un arancel del 20 % debido al fentanilo. Son miles de millones de dólares que están pagando«, apuntó.

Asimismo, Hegseth, puntualizó que las operaciones en el Caribe no son parte de una política «experimental» y que «llegaron para quedarse». «Son ISIS, son el Al Qaeda de nuestro hemisferio. Mi mensaje a estas redes: te cazaremos, te eliminaremos, te buscaremos», dijo.

🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — El presidente Donald Trump acusó a la anterior administración de permitir que los carteles “tomaran el control del país”, y advirtió que “los carteles son el ISIS del hemisferio occidental”. pic.twitter.com/PFWCjbLtNd — UHN Plus (@UHN_Plus) October 23, 2025

OPERACIONES EN TIERRA

Este miércoles, en una declaración desde el Despacho Oval, Trump ya había hecho una advertencia directa a los carteles de la droga que operan en el Caribe y el Pacífico, asegurando que su administración está lista para “golpear muy duro” a quienes intenten mover mercancía ilícita también por tierra.

En este sentido, Trump aclaró ante la prensa que su Administración informará al Congreso de los Estados Unidos antes de proceder con estos ataques por tierra.

«Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún (…) Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra», dijo Trump.

Asimismo, el presidente estadounidense enfatizó que las operaciones en aguas internacionales del Caribe contra barcos «dedicados al narcotráfico» han reducido el paso de drogas por mar. También aseguró que la prioridad es «salvar vidas» estadounidenses.

“Cada vez que vemos que eso sucede, estamos salvando 25.000 vidas estadounidenses”, dijo, en alusión a la destrucción de esas embarcaciones frente a las costas de Venezuela.