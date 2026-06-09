VIDEO | Triunfo para Trump: La millonaria cifra que aprobó el Congreso de EEUU para su ofensiva migratoria hasta el fin del mandato

El Congreso de Estados Unidos aprobó este martes, 9 de junio, un paquete de 70.000 millones de dólares destinado a financiar la ofensiva migratoria impulsada por el presidente de EEUU, Donald Trump, en lo que representa una victoria política clave para su administración en materia de inmigración.

La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes y previamente por el Senado, y ahora queda a la espera de la firma presidencial para su promulgación.

El paquete da fondos por tres años al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), con una votación 213 a 211 sin apoyo demócrata

Con ello, el plan quedaría formalmente incorporado a la estrategia federal de control migratorio durante el resto del mandato.

El paquete asigna cerca de 38.000 millones de dólares al ICE, alrededor de 26.000 millones de dólares a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y unos 5.000 millones adicionales para gastos imprevistos relacionados con operaciones en la frontera.

Estos fondos se suman a cerca de 140.000 millones de dólares ya aprobados el año anterior por el Congreso de Estados Unidos, consolidando así un incremento sostenido en el financiamiento de las políticas de control migratorio impulsadas por la Casa Blanca y respaldadas por la mayoría republicana en el legislativo.

BREAKING: Republicans’ sweeping immigration enforcement and border security package cleared the House, ending a months-long standoff with Democrats over funding Trump’s immigration crackdown agenda. The $70 billion measure passed 214-212 along party lines and now heads to the… pic.twitter.com/lBBzXRbGM9 — Fox News (@FoxNews) June 9, 2026

DEMANDAS DEMÓCRATAS

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, celebró en un comunicado el hecho de que «los demócratas no podrán retirar la financiación» del ICE y de la CBP durante los próximos años.

Vale destacar, que la aprobación llegó tras varios meses de polémicas en torno a las prácticas del ICE y de la CBP.

Los demócratas exigían importantes reformas para estas dos agencias desde la muerte en Mineápolis, en enero, de Renee Good y Alex Pretti, dos estadounidenses abatidos por agentes federales durante las manifestaciones contra las operaciones del ICE.

«Consideramos que los dólares de los contribuyentes deberían utilizarse para hacer la vida más asequible para los estadounidenses, no para dar un nuevo cheque en blanco de 70.000 millones de dólares al ICE», afirmó este lunes el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries.

De hecho, en febrero, la oposición de los legisladores demócratas llevó al Departamento de Seguridad Interior a una parálisis presupuestaria récord de más de 70 días.