EEUU lanzó servicio «premium» para entrega exprés de visas de negocios o turismo: este será su precio

El Departamento de Estado de EEUU pondrá en marcha un nuevo servicio «premium» que permitirá a los solicitantes de visas de turismo y negocios obtener una cita para entrevista en un plazo de hasta 10 días.

La medida será implementada mediante un programa piloto que estará vigente entre el próximo 1 de julio y el 31 de diciembre de este año, según documentos internos obtenidos por AP –información citada por varios medios– y confirmados por un funcionario del Departamento de Estado.

Lo que aseguró la fuente, es que el anuncio oficial será publicado en el Registro Federal durante esta semana.

De acuerdo con el plan, quienes opten por el llamado «servicio adicional premium opcional» podrán acceder a una programación acelerada de entrevistas en determinadas embajadas y consulados estadounidenses.

Sin embargo, se aclaró que el pago de la tarifa especial no garantiza la aprobación de la visa. Únicamente una cita más rápida para el proceso de evaluación y, por ende, una entrega del documento con plazos más cortos de espera.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL NUEVO SERVICIO?

Para acceder a este nuevo servicio, será necesario el pago adicional de 750 dólares, que se sumará a la tarifa regular de 185 dólares.

La iniciativa surge en medio de los prolongados tiempos de espera que enfrentan miles de solicitantes. En concreto, en los países que no forman parte del Programa de Exención de Visa.

En muchos casos, las entrevistas pueden demorarse varios meses o incluso más de un año debido a la alta demanda y restricciones migratorias implementadas en los últimos años. Sobre todo, durante el segundo mandato del presidente de EEUU, Donald Trump.

De hecho, el gobierno estadounidense endureció los controles migratorios para extranjeros. En este sentido, impuso fianzas de hasta 15.000 dólares para solicitar visas en algunos países, especialmente de África. Y, además, se está exigiendo una revisión detallada del historial personal de los solicitantes, incluidas sus cuentas en redes sociales.