Tres venezolanos interceptados en embarcación cargada de cocaína, Fiscalía de EEUU reveló su modus operandi

Tres ciudadanos venezolanos fueron arrestados luego de que fuera interceptada una embarcación con al menos 643 kilogramos de cocaína ocultos en bidones de gasolina, en aguas cercanas a Puerto Rico, informó la Fiscalía federal en la isla y de Estados Unidos.

Los detenidos fueron identificados como Charlie G. Marval Henríquez, Jhoan A. Rodríguez Núñez y Josué A. Rodríguez Núñez, todos de nacionalidad venezolana.

Durante la revisión, los agentes hallaron paquetes de cocaína escondidos dentro de 20 bidones de combustible, una modalidad utilizada por organizaciones criminales para evadir la detección en rutas marítimas del Caribe.

La operación estuvo a cargo de la agencia Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que detectó la lancha al sureste del territorio estadounidense.

Según el comunicado oficial, una aeronave de CBP identificó la embarcación tipo lancha con dos motores fuera de borda, en la que se observaban varios contenedores de gasolina y presunta mercancía ilícita.

Ante la sospecha, los agentes emitieron dos salvas de advertencia e interceptaron el bote para una inspección más detallada.

CARGOS CONTRA LOS VENEZOLANOS

La Fiscalía federal confirmó que los tres hombres enfrentan cargos por posesión con intención de distribuir e importación de cocaína, conforme a una denuncia penal presentada tras su arresto.

«La Fiscalía de los Estados Unidos mantiene su compromiso con la investigación y el enjuiciamiento de los narcotraficantes transnacionales», declaró W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.