Tres reclusos con cargos por asesinato y robo escaparon de una cárcel en EEUU: así fue el operativo para recapturarlos

Tres reclusos considerados altamente peligrosos escaparon del Centro de Detención del Condado DeKalb, en Decatur, un suburbio al noreste de Atlanta (EEUU), desencadenando una intensa operación de búsqueda que involucró a agencias locales y federales, que culminó con la recaptura de los delincuentes.

De acuerdo con la información detallada por USA Today, los reclusos escaparon de la cárcel durante la madrugada de este lunes, 22 de diciembre.

Lo que se precisó, es que la fuga fue descubierta durante una revisión rutinaria de seguridad. En ese momento, fue cuando los agentes notaron que los internos no se encontraban en sus celdas.

Las autoridades advirtieron de inmediato que los hombres podrían estar armados y representaban un riesgo significativo para la comunidad.

Los fugitivos fueron identificados como Stevenson Charles, de 24 años; Yusuf Minor, de 31; y Naod Yohannes, de 25. Todos con cargos graves que incluyen asesinato, robo a mano armada y violencia dentro de una institución penal.

¿CÓMO LOGRARON ESCAPAR?

Según la Oficina del Sheriff del Condado DeKalb, los tres escaparon a través de una “celda comprometida”, aunque no se han revelado detalles sobre cómo lograron vulnerar la seguridad del recinto.

Las autoridades reconocieron que pasaron, hasta cuatro horas, antes de que se detectara su ausencia.

¿CÓMO SE LOGRÓ UBICARLOS?

La investigación reveló que, tras escapar, los tres hombres habrían contactado a conocidos en Florida y utilizado un servicio de transporte para desplazarse fuera del estado, lo que amplió la operación hacia el sur del país.

Según Fox News, los investigadores se enteraron de que Charles contactó a su novia en Florida y, alrededor de las 2:30 de la madrugada, un conductor de Lyft recogió a los tres sospechosos en la casa de la novia de Minor.

Luego, el conductor llevó a los sospechosos a una dirección en Stone Mountain, Georgia, asociada con Minor. Los investigadores identificaron al conductor de Lyft y comenzaron los esfuerzos para localizarlo.

Las autoridades determinaron posteriormente que los fugitivos supuestamente obligaron al conductor a llevarlos a Florida por una ruta hacia el área de Miami, donde se encontraba la novia de Charles.

Aproximadamente a las 9:30 de la noche del lunes, los investigadores se enteraron de que los fugitivos habían alquilado un Airbnb en Miramar, en Florida.

Posteriormente, la Oficina del Sheriff del Condado de Broward vio el vehículo Lyft alrededor de las 10:45 de la noche e intentó detener el tráfico, pero Charles y Yohannes huyeron.

Sin embargo, a las 11:40 de la noche, los tres fugitivos fueron detenidos sin más incidentes.

Un portavoz de Lyft dijo al mencionado medio, que la compañía, está trabajando con las autoridades policiales en todo lo que puede.

«Estamos profundamente preocupados por este incidente y aliviados de que el conductor se encuentre a salvo», declaró el portavoz. «Nuestros sentimientos están con el conductor y le hemos ofrecido apoyo», agregó.