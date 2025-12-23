EEUU

La tragedia que desató un vaporizador de marihuana de $21 en EEUU: así fue la violenta muerte de estudiante de Texas

Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
Andrew Meismer falleció tras sufrir una herida de arma blanca en el cuello dentro de la escuela secundaria Ross S. Sterling de Baytown. Cortesía: GoFundMe

Un estudiante de 16 años murió tras ser apuñalado en el cuello con unas tijeras durante una pelea dentro de la escuela Ross S. Sterling, en Baytown, en Texas (EEUU).  

De acuerdo con la información obtenida por People, el conflicto, según las autoridades, se originó por un vaporizador de marihuana de apenas 21 dólares.  

LEA TAMBIÉN: ASESINÓ A UN HOMBRE CON UN ARCO Y UNA FLECHA EN PLENA CALLE, LUEGO SE ATRINCHERÓ EN UNA CASA

La tragedia ocurrió el pasado 17 de diciembre, cuando Andrew Meismer, estudiante de segundo año, fue atacado dentro de un laboratorio de ciencias.  

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, el presunto agresor, Aundre Matthews, de 18 años, confrontó a Meismer tras acusarlo de haberle robado un vaporizador de THC, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana. 

La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque con unas tijeras, que terminó con una herida fatal en el cuello del joven. 

Foto policial de Aundre Matthews. Cortesía: Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harri

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ACUSADO?  

El mismo 17 de diciembre, Matthews, residente de Baytown, fue arrestado y acusado de asesinato en relación con la muerte de Meismer.  

Se encuentra detenido con una fianza de tres millones de dólares mientras espera su próxima cita judicial el 7 de enero, según los registros judiciales en línea. 

¿QUÉ DIJO?  

Lo que se detalló, es que las imágenes de vigilancia mencionadas por Click2Houston revelan que ambos estudiantes entraron juntos a un salón alrededor de las 10:30 de la mañana, interactuando de manera amistosa.  

Tiempo después, pidieron autorización a una docente para ir al baño y, de acuerdo con los fiscales y lo informado por KHOU, fue en ese momento cuando comenzó el conflicto relacionado con el vaporizador de THC. 

Según el testimonio que Matthews ofreció a la policía, citado por KHOU, decidió seguir a Meismer hasta el baño con la intención de confrontarlo y revisarlo en busca del vaporizador. 

Después de ese intercambio, ambos abandonaron el baño y se dirigieron a un laboratorio vacío. Allí, según relató una estudiante a Click2Houston, Matthews retomó el reclamo y sostuvo que Meismer debía pagarle el costo del dispositivo. 

Matthews declaró a la policía, de acuerdo con los fiscales, que en medio de la confrontación sintió miedo de ser atacado y por eso hirió a Meismer con las tijeras. Instantes más tarde, la testigo vio cómo una gran cantidad de sangre comenzaba a salir del cuello de Meismer. 

En ese momento, la estudiante pidió ayuda y un profesor llegó al laboratorio. El docente, según el testimonio, encontró a Matthews sujetando a Meismer por el cuello e intentó intervenir para separarlos. 

