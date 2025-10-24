Tres fallecidos dejó brutal accidente causado por camionero indocumentado, ICE lo calificó como “criminal de la India”

Un trágico accidente sacudió la autopista Interestatal 10 en Ontario, en California (EEUU), cuando un joven camionero identificado como Jashanpreet Singh, de 21 años, perdió el control de su vehículo mientras conducía bajo los efectos de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información difundida por CBS News, el siniestro que se registró este durante la tarde de este miércoles, 22 de octubre, involucró al menos ocho vehículos, incluidos cuatro camiones comerciales, y dejó un saldo de tres personas fallecidas y cuatro heridas de gravedad, según reportes de la Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés).

Las imágenes registradas por la cámara de seguridad de la propia gandola evidenciaron la magnitud del impacto. En el video se constata cuando el camión Freightliner, conducido por Singh, no logra detenerse a tiempo y colisionó con varios vehículos, provocando un choque en cadena y el incendio de algunos de estos automóviles.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el conductor, quien se encontraba en el país de manera irregular desde 2022, había obtenido una licencia comercial en California, lo que generó controversia a nivel nacional.

De hecho, ABC News informó que el Departamento de Vehículos Motorizados de California confirmó que Singh poseía una licencia válida para conducir camiones comerciales con vigencia hasta octubre de 2026. Sin embargo, el acceso a más datos sobre su historial se mantiene restringido por la investigación en curso.

Asimismo, la Casa Blanca confirmó que el estado le concedió el permiso, y el Departamento de Transporte inició una investigación sobre cómo se otorgan estas licencias a personas sin estatus migratorio legal.

“Las lagunas legales que permiten a los inmigrantes indocumentados operar vehículos comerciales peligrosos en las calles de Estados Unidos deben cerrarse de inmediato”, declaró Andre Quinones, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación de Los Ángeles.

“Tragedias como esta son 100 % prevenibles, y nos aseguraremos de que quienes infrinjan nuestras leyes y pongan vidas en peligro rindan cuentas. Criminales como Jashanpreet Singh serán procesados con todo el rigor de la ley y expulsados de nuestro país para proteger la seguridad del pueblo estadounidense”, señaló.

🚨 Breaking: 21-year-old truck driver Jashanpreet Singh has been arrested for DUI and vehicular manslaughter after a chain-reaction crash on the I-10 in Ontario killed three people and injured four others. Two victims were burned beyond recognition. Terrible. pic.twitter.com/f9EUgxG6hJ — Digital Gal 🌸 (@DigitalGal_X) October 22, 2025

¿QUÉ SE SABE DEL DETENIDO?

ICE precisó que presentó «una orden de arresto contra Jashanpreet Singh, un delincuente indocumentado de la India, responsable de quitarle la vida a tres personas y dejar a varias más heridas en un accidente por conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de San Bernadino, California».

Por tanto, según los registros de la cárcel del condado de San Bernardino, Singh permaneció detenido la noche de este miércoles en el Centro de Detención de West Valley en San Bernardino sin derecho a fianza.

Se le acusa de conducir bajo los efectos de las drogas, causar lesiones corporales y homicidio vehicular grave en estado de ebriedad.

Se espera que comparezca este viernes, 24 de octubre, en el Tribunal Superior de Rancho, en Rancho Cucamonga.

Pese a las acusaciones de ICE, CBS Sacramento contactó con el mejor amigo de Singh, Gurjot Malhar, el mismo miércoles por la noche. Él les contó que Singh vino a Estados Unidos en busca de una vida mejor.

«Es un tipo increíble… Hablaba con normalidad, alegremente, siempre con cariño y cariño», dijo Malhar. «Viniendo de la India, va a ser difícil ganar dinero aquí… Así que quería seguir adelante», acotó.

VISAS DE TRABAJO PARA CHOFERES DE CAMIONES

Vale recordar, que en agosto, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció la suspensión inmediata de la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales.

En ese entonces, un portavoz del Departamento de Estado explicó que la medida se adoptó “para llevar a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos de selección y verificación utilizados para determinar los requisitos de obtención de una visa estadounidense”.

«Como hemos visto en los recientes accidentes mortales, los camioneros extranjeros pueden representar riesgos para la vida de los estadounidenses, la seguridad nacional de Estados Unidos y los intereses de la política exterior», declaró el portavoz del Departamento de Estado.

«Garantizar que todos los conductores en nuestras carreteras cumplan con los más altos estándares es fundamental para proteger el sustento de los camioneros estadounidenses y mantener una cadena de suministro segura y resiliente», se agregó en la comunicación.

Por su parte, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, expresó su indignación en redes sociales y citó el caso como ejemplo de la necesidad de reforzar los mecanismos de control.

“Este es exactamente el motivo por el cual establecí nuevas restricciones que impiden que inmigrantes ilegales operen camiones”, afirmó Duffy, en alusión al caso de Singh.