Tras horas de tensión: Trump rompió el silencio y habló sobre cuándo pudiera concretarse un acuerdo con Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rompió este lunes, 1 de junio, el silencio y habló sobre cuándo pudiera concretarse un acuerdo con Irán, pese a que Teherán afirmó que el diálogo quedó suspendido entre ambas naciones.

Restando importancia al complicado panorama, Trump aseveró durante una entrevista con ABC News que la situación de cara a un acuerdo «tiene buen aspecto».

Además apuntó, que es probable, que se alcance un posible trato «en el transcurso de la próxima semana».

«Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado», agregó el mandatario estadounidense, en relación con la supuesta suspensión del diálogo.

ALTO EL FUEGO EN EL LÍBANO

Asimismo, el presidente habló este lunes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y mantuvo un inusual contacto con el grupo chií Hizbulá para tratar de preservar el alto el fuego en Líbano y, con ello, las negociaciones de paz con Irán.

Según detalló el propio Trump en la red Truth Social, Netanyahu accedió a no enviar tropas a Beirut, la capital libanesa. Mientras que Hizbulá acordó dejar de disparar proyectiles contra territorio israelí.

«Veremos cuánto dura esto; ¡ojalá sea para siempre!», declaró el presidente republicano.

Como se informó, Israel intensificó en las últimas horas sus operaciones militares en Líbano, en una nueva escalada que contraviene el alto el fuego vigente desde abril.

La situación genera incertidumbre sobre la ronda de conversaciones de paz prevista para este martes en Washington entre representantes estadounidenses y el gobierno libanés, un proceso al que Hizbulá se opone.

Además, la ofensiva contra el grupo chií, respaldado por Irán, también amenaza las negociaciones que mantienen Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto iniciado en febrero.

Entre los objetivos de esas conversaciones figura la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo.