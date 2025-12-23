Tragedia en set de «Stranger Things»: Joven muere tras caer de un edificio utilizado en la popular serie de Netflix

La muerte de Leah Palmirotto, una joven de 19 años, conmocionó a la comunidad de Georgia (EEUU) luego de que cayera desde el techo de un edificio abandonado en el campus Briarcliff de la Universidad de Emory, una estructura conocida por haber sido utilizada como el Laboratorio de Hawkins en la serie Stranger Things, de Netflix.

De acuerdo con la información precisada por FOX 5, el incidente ocurrió durante la madrugada del pasado 19 de diciembre, cuando la joven se encontraba en el lugar junto a un grupo de amigos.

Según informó la policía del condado de DeKalb, el grupo habría ingresado al inmueble tras escalar una valla metálica, pese a que el edificio permanece cerrado al público y actualmente se encuentra en proceso de demolición.

Lo que se detalló, es que las autoridades recibieron la llamada de emergencia poco antes de la 1:00 de la madrugada y, al llegar, encontraron a la joven gravemente herida tras la caída desde el techo del antiguo hospital abandonado.

¿QUÉ HACÍA LA JOVEN EN ESE SITIO?

Medios como People, CBS News y FOX 5 reportaron que la actividad del grupo formaba parte de una supuesta exploración urbana no autorizada, una práctica que se ha vuelto común entre jóvenes atraídos por locaciones icónicas de series y películas.

Sin embargo, el deterioro estructural del edificio y las restricciones de acceso representaban un riesgo significativo que terminó en la reseñada tragedia.

¿QUÉ SE GRABÓ EN EL EDIFICIO?

El edificio es famoso entre los fanáticos de Stranger Things por su papel como escenario del laboratorio donde se desarrollan escenas clave de la serie de Netflix. Sin embargo, ha sido objeto de vigilancia y advertencias debido a su estado de abandono.

Tras el incidente, las autoridades reforzaron la seguridad en la zona para evitar nuevos ingresos no autorizados mientras continúa el proceso de demolición.

El Edificio A de Briarcliff fue levantado en la década de 1960 como parte del hospital psiquiátrico del Instituto de Salud Mental de Georgia. Décadas más tarde, en los años noventa, la propiedad pasó a manos de la Universidad Emory, de acuerdo con información de WTOC11 y una página institucional dedicada a las locaciones de rodaje.

El edificio, de cinco niveles, albergó en su momento vestíbulos, salas de conferencias, oficinas, auditorios, laboratorios y un sótano conectado por túneles subterráneos.

Además de su aparición en Stranger Things, sus instalaciones sirvieron como locación para otras producciones televisivas, entre ellas The Vampire Diaries.

REACCIÓN DE FAMILIARES

Su padre, Todd Palmirotto Jr., dijo a FOX 5 que los oficiales llegaron a su puerta con la noticia.

«Era perfecta», dijo en alusión a la joven fallecida. «Me quedé impresionado. Simplemente, no podía creerlo», agregó.

Asimismo, Palmirotto cree que su hija ya había visitado la propiedad antes.

«Ir a estos lugares es peligroso, estar con gente que realmente no conoces, como si siempre tuviéramos algo en el fondo de nuestra mente de que algo podría pasar», comentó.

«Solo espero que haya sido instantáneo. Solo espero que no haya sentido dolor», dijo.

Precisó que se ha creado una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la familia de Leah con los gastos del entierro. Puedes encontrarla en https://gofund.me/851bf6164

Además, señaló que se llevará a cabo un homenaje informal para familiares y amigos en un parque de Kennesaw este 23 de diciembre.