TRAGEDIA EN NUEVA YORK: Murió en los pasillos de su escuela al atragantarse con una dona, investigan si se trató de un reto viral

La Policía de Nueva York investiga la muerte de Jacob Medina, de 12 años, luego de atragantarse al comer una dona, en los pasillos de su escuela en Yonkers. Las primeras versiones de la Policía apuntan a que el menor intentaba completar un reto viral de TikTok que consiste en comer alimentos de un solo bocado.

Este hecho ocurrió el miércoles de la semana en la Escuela Comunitaria Sonia Sotomayor, una institución de prekínder hasta octavo grado, según reportes de la prensa de Nueva York.

Se conoció que cuando el jovencito estaba ahogándose, varios adultos intentaron salvarle la vida con la maniobra de Heimlich. Le dieron golpes en la espalda y, finalmente, reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, ninguna maniobra dio resultado y el menor terminó falleciendo.

Un miembro del personal encontró a Jacob en el cuarto piso con dificultad para respirar. En menos de 10 segundos, otros adultos se sumaron para asistirlo, según relató el superintendente de las escuelas públicas de Yonkers, Aníbal Soler Jr., en una conferencia de prensa.

“Estaba con un adulto cuando comenzó a mostrar señales de asfixia. De inmediato hubo alguien con él y, en segundos, llegaron más adultos para intentar aplicarle procedimientos de emergencia”, declaró Soler Jr. a ABC7 NY.

La dona que consumió Jacob la adquirió en el marco de una campaña de recaudación de fondos de la propia escuela, de acuerdo con lo informado por las autoridades del plantel.

EL RETO DE TIKTOK

La policía de Yonkers no confirmó ningún vínculo con un desafío de redes sociales, pero tampoco lo descartó. El comisionado Christopher Sapienza dijo a NBC New York que todo indicio —incluidos testimonios de testigos y la posible conexión con TikTok— forma parte de la pesquisa activa.

«No sabemos si eso tuvo algún papel aquí. Si lo tuvo, llegaremos al fondo del asunto», afirmó Sapienza.

Los padres de otros alumnos también exigen respuestas. Raphael Otano, padre de un estudiante del plantel, pidió públicamente que las autoridades revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio para reconstruir cada momento antes de la asfixia.

EL DOLOR DE LA FAMILIA

La familia de Jacob lo describió a NBC New York como un niño amable y afectuoso, especialmente cercano a sus primos menores. El superintendente Soler Jr. no ocultó su pesar. “Este joven era una luz en el edificio. Todos lo amaban, todos lo conocían. Él era energía. Era alegría”, expresó ante los medios.

El jueves, la escuela recibió consejeros de duelo y un perro de terapia para acompañar al personal.

La familia lanzó una campaña en GoFundMe —la plataforma de recaudación colectiva en línea— que superó los USD 35.000 en poco tiempo.

Emily Sánchez, madre de un niño de 11 años que asiste a la escuela, dijo: «Esto golpea cerca de casa. Cada día que mando a mi hijo a la escuela me pregunto si está seguro».

“ONE BITE”

El desafío que investiga la policía de Yonkers se conoce como el reto “One Bite”. Consiste en introducir un alimento entero en la boca de un solo intento, según informó People. No es el primero de este tipo en derivar en una tragedia.

Por otro lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos documentaron 82 muertes probables vinculadas al “juego del ahorcamiento”. Se trata de un reto de asfixia voluntaria famoso entre menores de 6 a 19 años en el período 1995-2007, según consignó Fox6.

La investigación de la Policía de Yonkers continúa abierta. Hasta el momento no hay imputados ni una causa oficial de muerte confirmada públicamente.