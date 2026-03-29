TRAGEDIA EN MISSISSIPPI: Tren de carga colisionó contra una minivan en cruce ferroviario y dejó cinco fallecidos

Una comunidad rural en el sur de Mississippi se encuentra de luto tras un devastador accidente ocurrido el viernes, cuando un tren de carga colisionó contra una minivan en un cruce ferroviario, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y un herido en estado crítico.

El siniestro se registró alrededor de horas del mediodía en el cruce de Pump Branch Road, cerca de la autopista 49, en el condado de Stone. Según los informes preliminares de la Patrulla de Carreteras de Mississippi y la Oficina del Sheriff local el vehículo, un Chrysler Town & Country, en la que viajaban seis personas, fue impactado por el ferrocarril, perteneciente a la compañía Canadian Pacific Kansas City, que se desplazaba en dirección sur.

SALDO DESGARRADOR

Las autoridades confirmaron que cinco de los ocupantes del vehículo perdieron la vida de forma instantánea debido a la magnitud del impacto. Entre las víctimas se identificó a una madre y sus dos hijas pequeñas, lo que ha generado una profunda consternación en la localidad de Wiggins.

A la única sobreviviente, una mujer de 23 años, la rescataron de entre los escombros y la trasladaron de urgencia, vía aérea, a un centro hospitalario en Nueva Orleans, donde lucha por su vida.

Por su parte, los operadores del tren resultaron ilesos, aunque el tráfico ferroviario y vial en la zona permaneció interrumpido durante varias horas para permitir las labores de peritaje y remoción, de acuerdo a lo reseñado por el New York Post.

SEGURIDAD VÍAL EN LA REGIÓN BAJO LA LUPA

Este trágico evento ha reavivado las críticas sobre la seguridad vial en la región. El cruce de Pump Branch Road carece de barreras físicas o luces de advertencia, contando únicamente con señales de «Pare» y el emblema de cruce de ferrocarril.

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Residentes locales señalaron que este es el tercer accidente grave en el mismo punto en los últimos tres años, recordando un choque fatal ocurrido apenas en febrero de este año. Aunque el Departamento de Transporte de Mississippi ha manifestado planes para instalar infraestructura de seguridad, se estima que las obras podrían tardar meses en materializarse.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y las autoridades estatales mantienen abierta una investigación para determinar si hubo fallos mecánicos o factores de visibilidad que contribuyeron a la tragedia. Mientras tanto, la comunidad ha iniciado colectas y vigilias en apoyo a las familias afectadas por esta irreparable pérdida.