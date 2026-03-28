La razón por la que la leyenda del golf Tiger Woods fue arrestado tras un accidente de tránsito

El sheriff del condado de Martin en Florida, John Budensiek, informó sobre el breve arresto el viernes de la leyenda del golf, Tiger Woods, debido a la sospecha de que conducía bajo los efectos del alcohol.

El deportista manejaba un Land Rover cuando rozó una camioneta pickup que remolcaba un pequeño tráiler, provocando que su vehículo volcara de lado.

Al llegar al sitio del suceso, los oficiales notaron que Woods mostraba signos evidentes de estar bajo la influencia de alguna sustancia. «Nuestros investigadores de DUI acudieron al lugar aquí. Y el Sr. Woods sí presentaba los signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia», comentó Budensiek a los medios.

La oficina del sheriff imputará a Woods cargos por conducir bajo los efectos de sustancias, causar daños a la propiedad y negarse a una prueba legal. El golfista, quien resultó ileso, abandonó la cárcel del condado de Martin el viernes por la noche según reportes de la afiliada de CNN, WPBF.

La investigación determinó que Woods operaba su vehículo de manera errática minutos antes de la colisión. «Nuestra investigación reveló lo siguiente: poco antes de las 2 (p.m.), el camión de limpieza a presión que tiraba de un remolque, un remolque pequeño, iba en dirección norte por South Beach Road y estaba maniobrando para girar hacia una entrada de vehículos», relató el sheriff.

DETALLES DEL ACCIDENTE VEHICULAR

Budensiek explicó que el conductor del camión vio por su espejo al Land Rover oscuro rebasándolo a gran velocidad en una carretera estrecha de dos carriles. El conductor intentó apartarse, pero no encontró espacio en el arcén para evitar el impacto inminente.

«Mientras intentaba apartarse, el Land Rover lo adelantó y, en el último momento, dio un volantazo para evitar la colisión, pero golpeó la parte trasera del remolque de la hidrolimpiadora, se inclinó hacia un lado y luego volcó sobre la puerta del conductor», añadió el funcionario.

Tras el volcamiento, Woods logró abandonar el habitáculo por sus propios medios. «La persona que conducía ese Land Rover pudo salir arrastrándose por la puerta del pasajero del coche y fue identificada como el Sr. Tiger Woods», aseguró Budensiek.

Aunque el sheriff describió a Woods como cooperativo, también señaló que el atleta evitó emitir declaraciones que lo perjudicaran. «Tenía cuidado con lo que decía y lo que no decía. Cuando llegó el momento de la prueba, el análisis de orina en la cárcel, lo impidió», continuó el sheriff.

Budensiek aclaró específicamente que el deportista no se encontraba bajo los efectos del alcohol en ese momento. «Woods se sometió a una prueba de alcoholemia, dio un resultado de cero, pero cuando llegó el momento de solicitarle un análisis de orina, se negó, por lo que ha sido acusado de conducir bajo los efectos del alcohol», indicó.

Finalmente, el sheriff rechazó cualquier posibilidad de otorgar beneficios especiales al golfista debido a su fama. «Somos la Oficina del Sheriff. Sabemos que arrestamos a una figura de alto perfil. No quiero dramatizar, pero no importa quién seas. Si infringes la ley, la haremos cumplir. Es un camino muy sencillo», sentenció.