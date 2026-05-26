Tragedia en las alturas: 11 paracaidistas dieron un salto para buscar una ‘hazaña’ pero todo terminó de la peor forma

Una verdadera tragedia se registró en Estados Unidos, luego de que un salto grupal de paracaidismo terminara con un muerto y otra persona herida.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió la tarde del domingo, durante una operación coordinada por la empresa Skydive West Plains, con la participación de 11 personas en dicho salto de paracaidismo.

Lo que se precisó, es que la víctima fatal fue identificada como Randy Hubbs, del área de Kennewick. La persona herida, Nicole Klein, reside en la zona de Colville.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff, los servicios de emergencia acudieron a las 5:37 de la tarde (hora local), tras recibir un aviso de emergencia médica en la zona de E. Schoessler Road, en la localidad de Ritzville, en el estado de Washington.

¿POR QUÉ TODO TERMINÓ EN TRAGEDIA?

Las primeras investigaciones apuntan a una aparente colisión que se produjo durante el descenso, cuando ambos paracaidistas se encontraban a unos 152 metros del suelo.

Lo que se explicó, es que tras el impacto, Hubbs perdió el control de su paracaídas y empezó a desviarse de la zona prevista para el aterrizaje.

Testigos y personal de la empresa observaron que el paracaidista no reaccionaba, con la cabeza y los brazos caídos, antes de desaparecer detrás de una colina.

Klein, en tanto, sufrió una lesión en la cadera y fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

¿INFLUYÓ EL CLIMA?

La Oficina del Sheriff informó, que las condiciones meteorológicas, no tuvieron incidencia en el accidente.

En tanto, se precisó que luego de la intervención de los equipos de emergencia, la víctima fue trasladada a la Oficina del Forense del Condado de Adams.

Hubbs como Klein tenían una amplia trayectoria en la disciplina. El primero, de 70 años, acumulaba aproximadamente 800 saltos, mientras que la otra paracaidista, de 52 años, había participado en cerca de 900.