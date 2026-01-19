Tragedia en Florida: Una mujer murió tras subir a famosa montaña rusa de Universal Studios

Una mujer perdió la vida tras subir a la atracción «Revenge of the Mummy» en Universal Studios Orlando, destacó un reciente informe divulgado por autoridades de Florida.

De acuerdo con People y otros medios locales, el incidente, ocurrido el 25 de noviembre del año pasado, salió a la luz gracias a un informe actualizado por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS, por sus siglas en inglés).

Según el documento, la visitante quedó inconsciente al finalizar el recorrido de la montaña rusa bajo techo y fue trasladada de inmediato a un hospital, donde posteriormente falleció.

Las autoridades no revelaron la identidad de la víctima, y el informe oficial tampoco ofreció detalles adicionales sobre su condición médica o las circunstancias exactas del episodio.

FDACS explicó que, por motivos de privacidad, no recibe actualizaciones posteriores sobre la evaluación clínica de los visitantes involucrados en incidentes.

«Debido a preocupaciones relacionadas con la privacidad, el departamento no recibe actualizaciones sobre las evaluaciones iniciales de la condición de un cliente», escribió FDACS.

¿QUÉ DICE UNIVERSAL STUDIOS?

Universal Studios, consultado por el mencionado medio de comunicación, se limitó a señalar que no comenta sobre reclamaciones pendientes, manteniendo su postura habitual en casos bajo revisión o litigio.

La atracción Revenge of the Mummy, una de las más populares del parque, combina efectos especiales con un recorrido rápido que alcanza velocidades de hasta 40 mph y una caída de 39 pies.

Desde 2004, se han registrado 21 incidentes relacionados con esta montaña rusa, que van desde mareos hasta lesiones más serias, como una fractura vertebral, según datos recopilados por el afiliado de NBC WFLA.

Aunque estos números representan una fracción mínima del volumen de visitantes, cada caso vuelve a poner la lupa sobre los protocolos de seguridad.

DEMANDAS

El incidente también ocurre en un contexto más amplio de cuestionamientos hacia Universal Orlando Resort. En diciembre, cinco demandas fueron presentadas en Florida alegando que visitantes del nuevo parque Universal Epic Universe sufrieron “lesiones graves y permanentes” tras montar la montaña rusa Stardust Racers.

El fabricante de la atracción, Mack Rides, no respondió a las solicitudes de comentarios al mismo medio, mientras que Universal reiteró que no se pronuncia sobre litigios en curso.

Estas demandas surgieron apenas dos meses después de la muerte de Kevin Rodríguez Zavala, de 34 años, quien también perdió el conocimiento tras subir a la misma montaña rusa.

Una autopsia determinó que falleció por “múltiples lesiones de impacto contundente”, clasificando el caso como un accidente.

Con varios incidentes recientes y un escrutinio creciente, la industria de los parques temáticos enfrenta nuevamente preguntas sobre la seguridad de sus atracciones más intensas y la necesidad de reforzar medidas preventivas para proteger a los millones de visitantes que reciben cada año.