Alarma en EEUU: Confirman quinta muerte en menos de un mes en instalaciones de Disney World

Las autoridades del condado de Orange, en Florida (EEUU), confirmaron la quinta muerte ocurrida en menos de un mes en propiedades de Walt Disney World.

De acuerdo con la información oficial de la Oficina del Médico Forense del condado de Orange, el caso más reciente tuvo lugar el pasado 8 de noviembre en el Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa. El mismo está ubicado cerca de la zona comercial de Disney Springs.

La identidad de la persona fallecida no ha sido revelada. Tampoco las causas del deceso fueron esclarecidas.

Por ahora, los detalles del fallecimiento continúan sin ser divulgados, en medio de un marcado silencio tanto de las autoridades como de la empresa pese a la seguidilla de casos ocurridos en tan breve lapso.

A pesar de la cercanía temporal entre los casos, las autoridades han enfatizado que no existe conexión entre las muertes.

Lo poco que se sabe, es que la Oficina del Médico Forense del condado de Orange declinó jurisdicción en algunos de los casos. Esto indicaría que no se sospecha de actos criminales.

Sin embargo, la acumulación de incidentes en un corto período ha generado inquietud entre los visitantes y puso bajo escrutinio los protocolos de emergencia y atención médica en los resorts de Disney.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LAS OTRAS MUERTES EN DISNEY?

Este fallecimiento se suma a una serie de muertes que han tenido lugar desde mediados de octubre. Entre los casos previos se encuentra el de Summer Equitz. Se trata de una mujer, de 31 años, quien murió en el Contemporary Resort en lo que fue catalogado como un aparente suicidio.

El 21 de octubre, apenas siete días más tarde, se registró otro deceso en el Fort Wilderness Resort & Campground. Un hombre de aproximadamente 60 años falleció en la zona de Cottontail Curl, una de las áreas de acampada más emblemáticas del complejo. Según los reportes oficiales, la causa fue una condición médica preexistente.

La tragedia volvió a golpear el Contemporary Resort el 23 de octubre, cuando Matthew Alec Cohn, de 28 años, perdió la vida tras lanzarse desde el duodécimo piso del hotel.

Cohn, quien aspiraba a convertirse en árbitro de fútbol americano, protagonizó lo que se presume fue el segundo suicidio en ese mismo lugar en menos de diez días.

El pasado 2 de noviembre se registró un nuevo fallecimiento en los resorts de Disney World, esta vez en el Pop Century Resort. Una mujer de aproximadamente 40 años fue encontrada sin signos vitales en las instalaciones del hotel.

Aunque se activaron los protocolos médicos de emergencia, los equipos no lograron reanimarla. Terminó declarada muerta en el lugar.