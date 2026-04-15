Tragedia en EEUU: Venezolano armado y borracho provocó que su esposa embarazada se disparara y matara a su bebé

Una tragedia conmocionó a la comunidad de Mint Hill, en Carolina del Norte (EEUU), luego que una mujer venezolana embarazada de siete meses, Sabrina Campos, terminara disparándose en el estómago y perdiendo a su bebé tras un incidente con su esposo armado.

Según el reporte policial citado por medios locales, su esposo, también venezolano e identificado como Luis Marcano-Marcano, de 41 años, manipulaba un arma de fuego mientras estaba ebrio y bajo los efectos de drogas, cuando se produjo el fatal desenlace.

Lo que se detalló, es que Marcano-Marcano realizó un primer disparo al aire durante la madrugada del domingo. Su esposa, temiendo por su seguridad y la de quienes estaban en la vivienda, intentó arrebatarle el arma.

En medio del forcejeo, el arma se disparó accidentalmente y la bala impactó directamente en su abdomen, provocando la muerte del bebé.

Posteriormente, la mujer fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde se confirmó la pérdida del embarazo.

INTENTÓ OCULTAR LA EVIDENCIA

Tras el incidente, Marcano-Marcano habría arrojado el arma a un bosque cercano antes de ser detenido por la policía.

Fue arrestado y acusado inicialmente de disparar un arma de fuego dentro de los límites de la ciudad, un delito grave en Carolina del Norte.

Sin embargo, las autoridades también confirmaron que el hombre quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), debido a órdenes de arresto pendientes en Venezuela, aunque no se han revelado los motivos que le catalogan como fugitivo.

También se le impuso una fianza de un millón de dólares. Al fijar la misma, el juez citó las circunstancias del caso y describió a Marcano-Marcano, quien es sospechoso del pertenecer al Tren de Aragua, como «un peligro para el público».

¿POR QUÉ NO ENFRENTA CARGOS POR HOMICIDIO?

En Carolina del Norte, la muerte de un feto puede ser considerada asesinato bajo ciertas circunstancias, pero hasta el momento Marcano-Marcano no enfrenta cargos por homicidio ni asesinato involuntario.

Las autoridades señalaron que todavía no pueden ofrecer detalles adicionales sobre la investigación en curso ni sobre el estatus migratorio del detenido, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos cargos conforme avance el proceso.

¿QUÉ DIJO MARCANO SOBRE EL INCIDENTE?

Según una declaración jurada, él y su esposa celebraron una fiesta de cumpleaños el sábado en su casa. Cuando todos se marcharon, ya el domingo por la madrugada, la pareja se encontraba en el porche trasero.

Marcano-Marcano declaró que hubo una discusión entre ambos. Sacó su pistola y supuestamente comenzó a disparar al suelo cerca de los pies de su esposa.

Luego, colocó la pistola sobre la barandilla del porche, según consta en la declaración jurada. De acuerdo a su versión, Campos fue a coger el arma y, cuando intentaba guardársela en el bolsillo, apretó accidentalmente el gatillo, disparándose en el estómago.

En tanto, según la policía, Marcano-Marcano dejó a Campos en el hospital, luego regresó a casa y arrojó su pistola a una zona boscosa.