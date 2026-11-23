Los residentes de un sector del condado de Lancaster, en Nebraska (EEUU) fueron sorprendidos por una tragedia. Una explosión acabó con la vida de un padre y su hijo adolescente, cuando intentaron encender una chimenea de leña con gasolina.

En reseña de la revista People, los medios locales informaron que los agentes de la Policía acudieron a un llamado en W. Saltillo Road, cerca de Lincoln, poco antes de las 9 de la noche del miércoles 18 de noviembre. Al llegar, encontraron la casa envuelta en llamas.

Dijeron que tres personas, dos hombres y una mujer, sufrieron heridas graves en el incendio y las trasladaron al hospital.

Al día siguiente, la oficina del sheriff confirmó la muerte de Jerad Nyhoff, de 54 años, y Jaxsen Nyhoff, de 19, padre e hijo, a causa de sus heridas. La mujer sigue viva, pero con quemaduras de tercer grado.

El subjefe de la oficina del sheriff, Ben Houchin, declaró en una conferencia de prensa que una investigación preliminar muestra que padre e hijo estaba intentando encender una chimenea de leña con gasolina en la sala de estar cuando esta explotó.

Una mujer de 52 años, que mantenía una relación sentimental con Jerad, estaba trabajando en el exterior cuando ocurrió la explosión. Intentó sacar al padre y al hijo de la casa y sufrió quemaduras en las manos, las muñecas y la cara, según declaró Houchin.

El subjefe de policía declaró que la casa de la familia quedó completamente destruida tras el incendio.

La madre y el hermano de Jaxsen, Jasper, declararon a KLKN que están conmocionados por sus muertes. La progenitora del adolescente comentó que él soñaba con hacerse cargo del taller mecánico de su padre.

Connor Van Winkle, amigo de Jaxsen, declaró al medio que el joven de 19 años era «la persona más amable y cariñosa».

“Todo el mundo dice que hay que dar hasta la camisa, pero él de verdad le daría la suya a cualquiera, simplemente quería difundir el amor”, dijo.