David Greaves, un empleado de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA por sus siglas en inglés), sufrió un ataque extraño y brutal, mientras viajaba en un tren de la línea F de Nueva York. Un desconocido lo atacó a punta de mordiscos y casi le arranca una oreja.

El episodio recordó el afamado ataque del boxeador Mike Tyson, contra su rival Evander Holyfield, el 28 de junio de 1997, en el MGM Grand de Las Vegas.

El hecho ocurrió este domingo 22 de noviembre, según informó la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD).

Greaves trabaja para la MTA hace 18 meses y se está recuperando en el hospital tras el ataque, reseñó la cadena Telemundo.

El reporte policial indicó el hombre se dirigía a su trabajo como limpiador del metro en un tren F con dirección norte.

Durante el trayecto, un hombre que supuestamente gritaba e insultaba sin dirigirse a nadie en particular centró su atención en el trabajador. Todo esto ocurría mientras el tren entraba en la estación de East Broadway.

«Me vio y me dijo, ‘Ay, cómo odio a los de la MTA'», le dijo Greaves a NBC New York. «Llevaba puesto el uniforme de la MTA, haciendo mis cosas de siempre, de camino al trabajo», agregó.

Greaves dijo que el sospechoso intentó golpearlo y luego le mordió la oreja después de que ambos cayeran al suelo durante el forcejeo.

El atacante huyó del lugar, mientras que trasladaban a Greaves, de urgencia, a un hospital local, donde los médicos pudieron reimplantarle parte de la oreja.

«Oh, sí, dolió mucho», dijo Greaves. «Fue una experiencia muy traumática, muy traumática, que me mordieran en la oreja».

Su hija también lamentó que su padre sufriera el ataque de camino al trabajo. “Mi padre es un hombre muy amable y respetado”, dijo Xylina Greaves.

“Todos lo quieren en el trabajo. Y que lo ataquen por su uniforme y por ser empleado de la MTA es desgarrador”, agregó.

Por su parte, la MTA emitió un comunicado tras el ataque. «Hemos entregado las grabaciones de las cámaras del metro a los detectives del NYPD, quienes atraparán al culpable. Confiamos en que el sistema judicial imponga consecuencias graves».

Greaves permanecerá hospitalizado hasta el martes por la noche. Afirmó que su regreso al trabajo es incierto, debido a pesadillas recurrentes sobre lo sucedido.

Hasta el momento la policía no ha realizado arrestos y la investigación continúa.