Traficaba con restos humanos provenientes de universidades y los vendía en su tienda de muñecas

Una mujer de Massachusetts (EEUU) se declaró culpable en un caso que ha estremecido tanto a la comunidad médica como al sistema judicial de Estados Unidos, luego de que la acusaran por tráfico de restos humanos.

De acuerdo con una nota del Departamento de Justicia de EEUU, Katrina Maclean, de 46 años y residente de Bradford, se declaró culpable este lunes, 8 de diciembre, de tráfico y transporte interestatal de restos humanos robados de la Facultad de Medicina de Harvard.

La audiencia se realizó ante el juez principal del distrito, Matthew W. Brann, y marca un nuevo capítulo en una investigación que reveló una red de comercio macabro.

De acuerdo con el fiscal federal, Brian D. Miller, Maclean admitió haber adquirido y trasladado restos humanos entre 2018 y 2022, plenamente consciente de que habían sido sustraídos ilegalmente.

Los restos eran transportados desde Massachusetts hasta Pensilvania, donde eran vendidos a terceros, entre ellos Jeremy Pauley, quien también enfrenta cargos relacionados con el caso.

Las operaciones se extendieron durante al menos cuatro años y se apoyaban en comunicaciones por teléfono y redes sociales, lo que permitió que la red se expandiera a varios estados.

La investigación identificó a Cedric Lodge, exdirector de la morgue del Programa de Donaciones Anatómicas de Harvard en Boston, como el principal responsable del robo de órganos y partes de cuerpos donados para la investigación y educación médica.

Lodge, junto a su esposa Denise, trasladaba los restos desde Boston hasta su residencia en Nuevo Hampshire, donde eran vendidos a Maclean y otros compradores.

TIENDA DE MUÑECAS

Entre las revelaciones más macabras del caso, es que el negocio de Maclean, conocido como Kat’s Creepy Creations, se dedicaba a la elaboración de muñecas. También de figuras con una estética inquietante, algunas de las cuales incluían restos humanos reales.

En 2023, el FBI allanó tanto la tienda como el domicilio de la acusada en Salem, en Massachusetts, donde encontraron pruebas que confirmaban las transacciones ilegales.

Entre ellas, la compra de dos cabezas parcialmente diseccionadas por 600 dólares al exdirector de la morgue de Harvard.

OTROS IMPLICADOS

Además de Maclean, otros implicados como Jeremy Pauley, Cedric y Denise Lodge, Joshua Taylor, Andrew Ensanian, Matthew Lampi y Angelo Pereyra se han declarado culpables.

Mientras algunos ya han recibido condenas de entre 15 y 18 meses de prisión, otros esperan sentencia.

“Lampi fue sentenciado a 15 meses de prisión y Pereyra a 18 meses”, se precisó por medio de un comunicado. “Cedric Lodge, Denise Lodge, Joshua Taylor y Andrew Ensanian aún esperan sentencia”, se acotó.

Candace Chapman-Scott también fue sentenciada a 15 años de prisión, después de robar restos de su trabajo en un crematorio de Arkansas y venderlos a Pauley en Pensilvania.

La fiscalía federal recordó que este tipo de delitos contempla penas de hasta 10 años de cárcel, seguidas de libertad supervisada y multas.

«El fiscal federal adjunto Alisan V. Martin está a cargo del caso», dijo la oficina del fiscal.

El proceso judicial continúa y se espera que las sentencias finales sienten un precedente en la lucha contra el tráfico ilegal de restos humanos en Estados Unidos.