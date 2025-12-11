Los perturbadores detalles que dio la policía sobre el hombre que intentó asesinar a su madre de 82 años

Un hombre de Broward, en Florida (EEUU), fue arrestado tras confesar que intentó asesinar a su madre de 82 años, diagnosticada con demencia, utilizando una sartén y almohadas.

De acuerdo con El Miami Herald y otros medios locales, el agresor, identificado como Keith Evan Woodward, de 59 años, permanece detenido sin derecho a fianza y enfrenta cargos de intento de asesinato.

La víctima, cuyo nombre no ha sido divulgado para proteger su identidad, se encuentra hospitalizada mientras médicos evalúan la gravedad de sus lesiones.

Durante la audiencia judicial celebrada de este lunes, 8 de diciembre, el juez ordenó que Woodward no podrá tener contacto con su madre ni poseer armas de fuego o «cualquier tipo de arma».

Además, dispuso que el acusado se someta a una evaluación de salud mental, medida que busca determinar su estado psicológico tras el ataque.

¿QUÉ DICE EL INFORME POLICIAL?

Según el informe policial, el ataque ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana del domingo, cuando madre e hijo buscaban el número telefónico de un cuidador.

En ese momento, Woodward manifestó su intención de acabar con la vida de su madre debido a su diagnóstico temprano de demencia y la necesidad de asistencia constante.

El detective Jeremy Racine, del Departamento de Policía de Coral Springs, detalló que el hombre tomó una sartén grande de la cocina y golpeó a la mujer en la cabeza con la intención de matarla.

Señaló, que la agresión derivó en una lucha todavía más violenta, cuando Woodward intentó asfixiar a su madre con almohadas, mientras ella resistía empujando y pellizcando a su hijo, gritando que no podía respirar.

El ataque continuó con nuevos golpes en la cabeza, hasta que la víctima logró escapar por la puerta del garaje. Woodward la persiguió, pero finalmente se detuvo y, abrumado por la culpa, llamó al 911 para confesar lo ocurrido: “Voy a ir al infierno”, según consta en los reportes oficiales citado por NBC News.

¿QUÉ SE SABE DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER?

La mujer fue trasladada al hospital Broward Health Coral Springs, donde recibió atención médica por hematomas severos, aunque permanecía consciente y alerta.

El alcance de sus heridas aún está bajo evaluación. Mientras tanto, Woodward confesó los hechos ante los detectives, aunque el contenido exacto de su declaración permanece reservado en los documentos oficiales.