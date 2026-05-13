Trabajar con documentos falsos en EEUU: los graves riesgos legales que muchos migrantes subestiman

Trabajar con documentos falsos en Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores detonantes de deportaciones bajo el gobierno del presidente Donald Trump, un riesgo que muchos migrantes todavía subestiman.

La nueva línea oficial, expresada por la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, redefine la presencia indocumentada como un «delito federal» a ojos de la administración, lo que agrava cualquier infracción adicional, especialmente el uso de identidades o documentos fraudulentos.

Durante el gobierno de Joe Biden, la mera permanencia indocumentada no era motivo suficiente para iniciar un proceso de expulsión, salvo en casos de delitos graves. Pero, el panorama cambió abruptamente desde el 20 de enero de 2025.

De hecho, Leavitt afirmó que el presidente está «abierto a deportar a las personas que han violado las leyes de inmigración», y que quienes están en el país sin autorización «son criminales en lo que respecta a esta administración».

En ese contexto, portar una licencia falsa o un número de Seguro Social ajeno puede desencadenar cargos criminales y una remoción acelerada.

Abogados como Alex Gálvez advirtió –citado por The New York Times– que, aunque antes no existía una persecución sistemática contra quienes usaban documentos falsos para trabajar, varios estados —como Nueva York— ya levantaban cargos por portar identificaciones fraudulentas.

En California, dijo, ese no era el estándar bajo Biden, pero la política de «tolerancia cero» reinstalada por Trump está modificando rápidamente el comportamiento de fiscales, jueces y agentes migratorios.

Incluso, los empleadores enfrentan auditorías y posibles arrestos por contratar a trabajadores sin autorización.

CONSECUENCIAS

«¡Los inmigrantes no deben usar papeles falsos!», enfatizó Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

«No deben comprar papeles falsos y no deben portar papeles falsos. Es muy peligroso», agregó en declaraciones citadas por Univisión.

Advirtió además que, «es algo que puede resultar en una serie de consecuencias devastadoras, incluyendo el ser arrestado por las autoridades federales, enjuiciado y resultar en una condena penal».

Precisó, que un migrante con documentos falsos puede ser acusado de un delito, aparte de la acusación de fraude que le va a levantar la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, en inglés) o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

NO EXISTEN EXCUSAS

«No es posible argumentar que el migrante no sabía que los documentos eran falsos», remarcó Sánchez, cuando él (o ella) sabe que:

No tiene estatus legal de permanencia legal en Estados Unidos; Que le pagó a alguien para obtener documentos; y Que esos documentos sugieren que tiene algún tipo de estado legal de permanencia en Estados Unidos que les puede otorgar un beneficio, ya sea trabajo, manejar, etc.

Si un inmigrante indocumentado obtuvo documentos falsos, sea una licencia de conducir, una tarjeta de seguro social, un permiso de trabajo, una partida de nacimiento o un pasaporte que indica que nació en Estados Unidos, o que es ciudadano estadounidense, o cualquier otro documento falso, «debe deshacerse de ellos inmediatamente», recomendó Sánchez.