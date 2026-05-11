El inesperado gesto de la Casa Blanca con Kevin, un estudiante venezolano prodigio que sorprende en la universidad

Con apenas 17 años, el venezolano Kevin Manríquez pasó de cambiar 11 veces de escuela a recibir un reconocimiento de la Casa Blanca, tras completar un asociado universitario antes de graduarse de secundaria.

De acuerdo con N+Univisión, el caso de Kevin Manríquez comenzó a llamar la atención en New Bern, en Carolina del Norte, cuando autoridades locales, congresistas y hasta senadores destacaron su logro académico por medio de una carta enviada desde Washington.

La misiva fue para destacar el logro de Kevin, quien completó un asociado en ciencias –en Craven Community College– mientras aún cursa el penúltimo año de preparatoria. Se trata de un hito inusual, incluso dentro de los programas de dual enrollment, que permiten a estudiantes avanzados tomar clases universitarias.

Ese mérito, hizo que su nombre empezara a circular en oficinas gubernamentales y espacios educativos, donde la representación latina sigue siendo minoritaria.

Pero, detrás de los diplomas y felicitaciones hay una historia de movilidad constante. La familia Manríquez pasó por Arizona, Florida y Virginia antes de establecerse en New Bern hace apenas siete meses.

En ese recorrido, Kevin estudió en 11 escuelas distintas, aprendiendo a adaptarse a nuevos profesores, sistemas escolares y entornos sociales.

Esa inestabilidad, que suele afectar el rendimiento de muchos estudiantes, se convirtió para él en una herramienta. Logró adquirir la capacidad de integrarse rápido y mantener el enfoque académico sin importar el contexto.

COMPAÑEROS ADULTOS

En Craven Community College, Kevin compartió salones con adultos que le duplicaban la edad: veteranos de guerra, trabajadores que regresaban a estudiar, madres solteras y profesionales buscando nuevas oportunidades.

Ese ambiente lo obligó a madurar, desarrollar disciplina y proyectar metas más ambiciosas. Inspirado por el ejemplo de su padre, Salomón Manríquez, quien ingresó al Army para estabilizar a su familia, Kevin aprendió que los sacrificios tempranos pueden abrir caminos más amplios.

«Yo empecé a tomar clases presenciales del college aquí en Craven Community College cuando tenía 16 años y había muchos de mis compañeros que tenían 30 o 40 años. Ellos eran adultos, tenían experiencia de vida», relató.

SUS OPCIONES ACADÉMICAS

Mientras se prepara para recibir oficialmente su título universitario el 15 de mayo, Kevin evalúa opciones académicas dentro y fuera de Carolina del Norte.

Quiere estudiar ingeniería mecánica, biomédica o aeroespacial y no descarta la medicina para trabajar en comunidades con necesidades de salud.

Como era de esperarse, su madre, Loriley Manríquez, está más que satisfecha con su desempeño académico.

«Yo me siento muy orgullosa como mamá venezolana que soy, que llegamos a este país queriendo una mejor vida para él y viendo lo que él está persiguiendo, su sueño, y que no se da por vencido y se adapta», afirmó.