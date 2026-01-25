Tormenta invernal Fern deja sus primeras víctimas: Dos hombres murieron por hipotermia en Louisiana

La tormenta invernal Fern, que sacude este fin de semana a los Estados Unidos (EEUU), se habría cobrado sus primeras víctimas, luego de que el Departamento de Salud de Louisiana confirmara este domingo dos muertes por hipotermia.

Los lamentables fallecimientos se produjeron en la parroquia de Caddo, situada en el extremo noroeste del estado, de acuerdo a la información suministrada por autoridades locales.

“El forense de la parroquia confirmó que ambas muertes estaban relacionadas con la tormenta”, indicaron las autoridades sanitarias, aunque aclararon que “no se dará a conocer más información sobre estas muertes”.

Las bajas temperaturas y el clima extremo han generado alertas por hielo, nieve y carreteras peligrosas, además de provocar cortes de energía y líneas eléctricas caídas en varias áreas del estado sureño.

En este sentido, la Policía Estatal de Luisiana advirtió sobre la presencia de hielo en puentes y pasos elevados y recomendó a los conductores evitar viajes innecesarios.

Asimismo, instó a los residentes a tomar precauciones, incluyendo el uso adecuado de la calefacción, detectores de monóxido de carbono, protección de tuberías y evitar el uso de generadores o parrilleras en interiores.

Las autoridades recordaron que el consumo de alcohol puede aumentar el riesgo de hipotermia y enfatizaron la importancia de vestirse adecuadamente y limitar la exposición al frío extremo.

CINCO MUERTES EN NUEVA YORK

Por otra parte, otras cinco personas fueron encontradas muertas en la ciudad de Nueva York, y las autoridades están investigando si murieron a causa del frío, informó la policía este domingo.

Al menos tres de las víctimas eran personas en situación de calle y no las pudieron identificar, precisaron las autoridades locales.

Uno de los cinco era un hombre de 67 años y otra era una mujer de 64 años. El médico forense determinará las causas de la muerte. El alcalde Zohran Mamdani anunció sobre los fallecimientos en sus redes sociales.

“A medida que temperaturas peligrosamente bajas atraviesan Nueva York, hemos abierto 10 centros de calefacción en los cinco distritos para proporcionar espacios interiores seguros y climatizados para los neoyorquinos que lo necesiten”, agregó en su mensaje publicado en X (Twitter).