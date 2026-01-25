EEUU

Potente tormenta invernal ‘Fern’ ha dejado a más de 500.000 personas sin servicio eléctrico

Jhoan Melendez
Foto: CEF

La potente tormenta invernal ‘Fern’, que amenaza con paralizar el este de EEUU, ya ha dejado a más de 500.000 clientes sin servicio eléctrico, mientras que las autoridades esperan la cancelación de más de 9.600 vuelos para este domingo, ante el avance de este fenómeno.

Los meteorólogos advierten que la nieve, el aguanieve y temperaturas peligrosamente frías azotarán los dos tercios orientales del país durante toda la semana. El Servicio Nacional de Meteorología describió este evento como una «situación inusualmente extensa» y de larga duración.

El presidente Donald Trump calificó las tormentas de «históricas» y aprobó declaraciones federales de emergencia por desastre en doce estados, incluyendo Georgia, Maryland y Virginia. El mandatario dijo que coordina la respuesta con las autoridades locales ante el riesgo inminente.

«Seguiremos vigilando y en contacto con todos los estados que se encuentran en la trayectoria de esta tormenta. Manténganse a salvo y abrigados», escribió Trump a través de una publicación en su red Truth Social.

LA SUPER TORMENTA PODRÍA AFECTAR A MÁS DE 200 MILLONES DE PERSONAS

La tormenta Fern podría afectar a más de 200 millones de personas con temperaturas extremas que alcanzarán los 30 grados bajo cero en algunas regiones. Los ciudadanos han agotado los suministros en los supermercados desde Washington hasta Nuevo México por el miedo al aislamiento.

Una masa de aire gélido se asienta en todo el territorio nacional tras golpear las zonas suroeste y central de los EEUU. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidió prudencia a la población ante la magnitud del desastre meteorológico.

«Solo pedimos que todos sean inteligentes: quédense en casa si es posible», declaró la secretaria Noem el sábado, según Reuters. Mientras tanto, las escuelas de medio país mantienen sus puertas cerradas para proteger a los estudiantes y al personal.

LEA TAMBIÉN: SE DESATAN PROTESTAS EN MINNEAPOLIS TRAS LA MUERTE DE UN HOMBRE A MANOS DE AGENTES DEL ICE

El Servicio Meteorológico Nacional, mientras tanto, alertó sobre la peligrosa acumulación de hielo por la lluvia helada, que podría superar las dos pulgadas en los estados del Atlántico. Los expertos prevén impactos catastróficos, así como el cierre total de carreteras y autopistas principales.

Las operadoras de telecomunicaciones envían mensajes de alerta a sus clientes por posibles pérdidas en las redes de telefonía e internet a causa de Fern. El presidente Trump concluyó su comunicado oficial con una instrucción para todos los ciudadanos estadounidenses.

«Continuaremos monitoreando la situación y manteniéndonos en contacto con todos los estados afectados por esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y abríguense bien!», sentenció.

Tormenta invernal Fern deja sus primeras víctimas: Dos hombres murieron por hipotermia en Louisiana
EEUU
"En Venezuela se sobrevive mientras se resiste", dice el actor Édgar Ramírez desde México
Caraota Show
VIDEO: Excarcelan a preso político cuya madre falleció tras participar en una vigilia
Venezuela