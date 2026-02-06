Todo sobre el Super Bowl 2026: cuándo se juega, a qué hora empieza y cómo verlo en vivo

El Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos más esperados del año en Estados Unidos, se celebrará este domingo, 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El Super Bowl LX tendrá como protagonistas a los New England Patriots, representantes de la AFC, y a los Seattle Seahawks, campeones de la NFC. Ambos equipos llegan a la final tras imponerse en sus conferencias y reeditan el duelo del Super Bowl XLIX de 2015.

Como era de esperarse, la expectativa por el encuentro mantiene una alta demanda de entradas, que tradicionalmente supera la capacidad del Levi’s Stadium, según datos de la NFL.

La liga también confirmó los uniformes para la final: los Patriots vestirán de blanco y los Seahawks lo harán con su característico azul marino.

Esta elección sigue la tendencia reciente de atuendos monocromáticos en los partidos decisivos, un detalle que se ha vuelto parte del sello visual de las últimas ediciones del Super Bowl.

First Super Bowl practice of the week for the @Patriots ✅ pic.twitter.com/e7CPXDbdRQ — NFL (@NFL) February 4, 2026

¿QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN EL PARTIDO?

Según ABC News, la jornada se perfila como una de las transmisiones de mayor alcance del año, movilizando a la industria televisiva, el entretenimiento, la logística y los dispositivos de seguridad en todo el país.

La NFL confirmó que NBC será la cadena encargada de la transmisión nacional, mientras que Peacock ofrecerá la señal en streaming y NFL+ permitirá seguir el partido desde dispositivos móviles.

Para las audiencias hispanohablantes, Telemundo emitirá la cobertura oficial en español, ampliando el alcance del evento, de acuerdo con Parade.

El partido comenzará a las 6:30 de la tarde (hora del Este) y 3:30 (hora del Pacífico), horarios que garantizan una amplia audiencia en los principales husos del país.

Además del encuentro deportivo, el Super Bowl continúa consolidándose como un fenómeno cultural y económico. La edición anterior superó los 115 millones de espectadores, según cifras de la NFL citadas por CBSSports.com.

ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO

El espectáculo de medio tiempo estará encabezado por el cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, ​conocido artísticamente como Bad Bunny, quien liderará la presentación patrocinada por Apple Music.

La programación musical incluirá también la interpretación del himno nacional por Charlie Puth y una actuación especial de Green Day durante la ceremonia de apertura, según confirmó la NFL.

.@sanbenito habla sobre llevar su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS al escenario del #AppleMusicHalftime Show en el #SBLX. Bad Bunny talks about bringing his album DeBÍ TiRAR MáS FOToS to the #AppleMusicHalftime Show stage at #SBLX. pic.twitter.com/JmtzFJZ7NL — Apple Music (@AppleMusic) February 5, 2026

PODERÍO ECONÓMICO Y PUBLICITARIO

Como se apuntó anteriormente, el impacto del show también se extiende a la economía local de la Bahía de San Francisco, impulsada por actividades paralelas como la Super Bowl Experience, que se realizará del 3 al 7 de febrero en el Moscone Center de San Francisco, con exhibiciones, experiencias interactivas y encuentros con exjugadores.

En paralelo, la industria publicitaria mantiene su apuesta por el Super Bowl: NBC fijó en 7 millones de dólares el costo por 30 segundos de anuncio, mientras que la inversión total en campañas televisivas y digitales podría superar los 500 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones citadas por Parade.

«La final que vamos a ver el domingo básicamente es el evento que mayor atención concentra y eso las marcas lo quieres aprovechar, por eso estamos hablando del espacio publicitario más costoso (…) Aquí hay un ritual donde ver el comercial en donde ver el comercial es la primera razón por la cual los no fanáticos del deporte ven el Super Bowl», comentó a Unión Radio Irene Lessmann, consultora y experta en mercadeo.

First Super Bowl week practice in the books for the @Seahawks 📚 pic.twitter.com/G3iyP0xQws — NFL (@NFL) February 5, 2026

SEGURIDAD Y LOGÍSTICA

Como es habitual, la realización del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium requiere un amplio operativo de seguridad y logística coordinado entre autoridades locales, estatales y federales.

Según adelantó la organización, el dispositivo contempla controles de acceso reforzados, el uso de tecnología para agilizar revisiones y la aplicación estricta de restricciones sobre objetos no autorizados. Estas medidas que buscan garantizar un flujo seguro de asistentes, en uno de los eventos deportivos más concurridos del país.

La NFL confirmó que se mantendrán los protocolos de seguridad utilizados en ediciones anteriores, en estrecha colaboración con agencias gubernamentales para proteger tanto al público como a los participantes.

Además, se precisó que en Santa Clara y las zonas aledañas al estadio se desplegarán operativos adicionales de vigilancia y monitoreo, con el fin de asegurar un entorno controlado durante toda la jornada del evento.

Asimismo, la jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, aseguró que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tiene programados operativos migratorios en torno al Super Bowl LX.