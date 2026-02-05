Super Bowl LX: NFL asegura que ICE no tiene programado operativos migratorios

La jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, aseguró que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tiene programados operativos migratorios en torno al Super Bowl LX, que se celebrará este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California.

«No hay operaciones planificadas de ICE o de control de inmigración programadas en torno al Super Bowl, eso incluye todos los eventos relacionados con el Super Bowl durante la semana. ICE no está asignado como parte de nuestro equipo de seguridad». Así lo aseguró la jefa de seguridad de la liga, citada por Fox News y medios internacionales.

La declaración busca disipar rumores y preocupaciones surgidas en días recientes sobre la posible presencia de agentes migratorios durante el evento deportivo más visto del país.

La ejecutiva explicó que la NFL ha trabajado durante los últimos 18 meses con múltiples agencias federales, estatales y locales para garantizar un entorno seguro. Especialmente en un evento que reunirá a los New England Patriots y los Seattle Seahawks en un estadio con capacidad para más de 70.000 personas.

Lanier destacó que la coordinación con los socios federales es sólida y todos los esfuerzos están centrados en “cuidar cada detalle” del operativo.

«Tenemos una gran relación con los socios federales, llevamos 18 meses trabajando para esta semana. Confío en que es una relación fuerte y que prima la seguridad. Estoy segura de que nuestros planes conjuntos están en cuidar cada detalle del Super Bowl LX», confió Cathy Lanier.

DESPLIEGUE DE SEGURIDAD

Como en ediciones anteriores, el Super Bowl LX contará con el apoyo de más de 35 agencias federales. Estas participarán en labores de vigilancia, inteligencia, logística y respuesta ante emergencias.

Lanier subrayó que este nivel de despliegue es comparable al que se observa en eventos de escala global, como un Mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos. En estos, la prioridad es anticipar riesgos y garantizar la seguridad de los asistentes y de la comunidad local.

La jefa de seguridad de la NFL aseguró que, pese a la magnitud del evento, no existe ninguna amenaza real o creíble que ponga en riesgo su desarrollo.

Con el respaldo de equipos especializados y sistemas de monitoreo avanzados, Lanier expresó confianza en que el Super Bowl LX se llevará a cabo sin contratiempos. También con los estándares de seguridad que caracterizan a la liga.