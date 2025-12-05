Todo lo que debes saber sobre el “FIFA Pass”, la visa para fanáticos de cara al Mundial 2026

A propósito del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebró este viernes, 5 de diciembre, los Estados Unidos ha anunciado que dará prioridad en la tramitación de visas a los viajeros que posean boletos oficiales para eventos internacionales como el máximo torneo de selecciones del fútbol, pero también para los Juegos Olímpicos de 2028.

La medida busca agilizar los procesos consulares y garantizar que los turistas puedan asistir sin contratiempos a estas competencias de gran escala.

LEA TAMBIÉN: ASÍ QUEDARON LOS 12 GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Para ello, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementó el programa denominado “FIFA Pass”, diseñado para acelerar las solicitudes de visas B1/B2, destinadas a turistas y viajeros de negocios.

Este canal especial permitirá que quienes acrediten entradas legítimas a eventos deportivos internacionales obtengan entrevistas más rápidas en embajadas y consulados, sin alterar los controles migratorios habituales.

En concreto, el Departamento de Estado de Estados Unidos instruyó a sus embajadas y consulados a priorizar la atención de solicitudes de visa B1/B2 cuando los solicitantes acrediten participación en inversiones relevantes o asistencia a eventos internacionales de gran magnitud, como la Copa Mundial de la FIFA o los Juegos Olímpicos.

De esta manera, la iniciativa responde a la necesidad de ordenar la alta demanda consular que se espera en los próximos años, especialmente con la Copa Mundial 2026 que se celebrará en territorio estadounidense y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

El gobierno busca garantizar que los visitantes internacionales puedan ingresar al país de manera segura y eficiente, fomentando además el turismo y la inversión vinculada a estos eventos.

“Las solicitudes de visa para empresarios que estén considerando inversiones significativas en Estados Unidos deberían estar en el tope de la lista de consideración, junto con las solicitudes de quienes quieran viajar para eventos deportivos importantes que muestren la excelencia estadounidense”, señala uno de los documentos oficiales citados por NBC News.

¿QUÉ REQUISITOS SE NECESITAN?

Para solicitar una visa de turista o negocios en Estados Unidos, el primer paso es contar con un pasaporte vigente y completar en línea el formulario DS-160, requisito indispensable para iniciar el trámite.

Además, es necesario presentar documentos que respalden el motivo del viaje, como entradas oficiales a eventos internacionales —por ejemplo, partidos del Mundial o competencias de los Juegos Olímpicos—, junto con evidencia que demuestre recursos económicos suficientes y vínculos sólidos que garanticen el regreso al país de origen.

Una vez reunidos estos requisitos, el solicitante debe programar una entrevista personal en la embajada o consulado correspondiente, instancia clave para validar la información y confirmar la intención del viaje.

Finalmente, se debe realizar el pago de la tasa consular, paso obligatorio para que la solicitud sea procesada y considerada por las autoridades migratorias.