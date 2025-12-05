Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026

La fiesta del fútbol está más cdelerca que nunca. En la tarde de este viernes, se llevó a cabo el sorteo para el Mundial 2026, que se realizará a mediados del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras una ceremonia que superó las dos horas, la FIFA concluyó el sorteo de los 12 grupos para el próximo Mundial. El evento se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C. y contó con la presencia de los tres presidentes anfitriones.

Cabe destacar que se sortearon seis cupos que todavía no han sido definidos. Se trata de los cuatro equipos que saldrán del repechaje europeo, en donde participan 16 selecciones, mientras que otros dos países pasarán por el repechaje intercontinental.

GRUPOS DEL MUNDIAL

Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea y ganador del ‘play-off’ europeo D (República Checa/Irlanda/Dinamarca/Macedonia).

Grupo B: Canadá, ganador del ‘play-off’ europeo A (Gales/Bosnia/Italia/Irlanda), Qatar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador del ‘play-off’ europeo C (Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumanía).

Grupo E: Alemania, Curacao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador del ‘play-off’ europeo B (Ucrania / Suecia / Polonia / Albania) y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, ganador del ‘play-off’ 2 (Bolivia/Irak/Surinam) y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, ganador del ‘play-off’ 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/RD Congo), Colombia y Uzbekistán.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

El partido inaugural del Mundial se llevará a cabo el 11 de junio de 2026 en el estadio Azteca de la Ciudad de México. El Tri se enfrentará a la selección de Sudáfrica, equipos que, casualmente, también inauguraron la cita mundialista de 2010.