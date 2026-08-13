«Todas las opciones están sobre la mesa»: La advertencia del secretario de Guerra de EEUU a Cuba

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que todas las opciones están sobre la mesa con respecto al conflicto con Cuba.

«Como ya he dicho antes, y creo que ustedes han visto lo que sucedió en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares», dijo a la prensa el alto funcionario del gobierno de Trump durante una visita a Panamá.

En este sentido, hizo un llamado a las autoridades cubanas a considerar las propuestas de la Casa Blanca. «Creo que Cuba haría bien en prestar atención a la disposición del presidente Trump a hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses. Ciertamente, no son rival para Estados Unidos».

Secretary Hegseth on Cuba: “ALL OPTIONS ARE ON THE TABLE—to include military options. Cuba would be wise to PAY ATTENTION to the willingness of President Trump to assert American strategic prerogatives, and their certainty is NO MATCH for the United States of America.” pic.twitter.com/NFeZZHY2Yr — DOW Rapid Response (@DOWResponse) August 13, 2026

Para finalizar, destacó la influencia de los Estados Unidos en la región. «Si observamos la influencia extranjera en nuestro hemisferio, ha sido mínima: los rusos, los cubanos y los iraníes en Venezuela. La forma en que los países se han acercado a Estados Unidos, y a la Coalición contra Cárteles de las Américas, demuestra que comprenden dónde reside el equilibrio de poder, especialmente en este hemisferio. Esto sin duda se aplica a Cuba», concluyó.