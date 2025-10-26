Tiroteo en universidad de Pensilvania dejó al menos un fallecido y varios heridos, un sospechoso fue detenido

Un tiroteo dentro de la Universidad de Lincoln de Pensilvania dejó al menos un fallecido y seis heridos la noche del sábado, en el marco de la bienvenida a los estudiantes de dicha institución, universidad históricamente afroamericana.

De acuerdo con el fiscal del condado de Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, un total de siete personas recibieron impactos de bala. «Estamos devastados al anunciar esta noche que una persona falleció y otras seis fueron alcanzadas por disparos», expresó en conferencia de prensa.

Una persona que portaba un arma quedó detenida, según el fiscal. Al mismo tiempo, señaló que los investigadores todavía están reuniendo información. «No tenemos muchas respuestas sobre lo que ocurrió exactamente», acuñó.

Aún se desconoce el motivo del tiroteo. Sin embargo, de Barrena-Sarobe precisó que la balacera no parece ser un caso en el que alguien «entró con la intención de causar un daño masivo en un campus universitario».

Las autoridades han pedido a cualquier persona con información sobre el tiroteo contactar al FBI. Los heridos recibieron atención en el lugar tras ser derribadas y pisoteadas mientras la multitud corría para ponerse a salvo, según el fiscal.

DETALLES SOBRE LA UNIVERSIDAD DE LINCOLN

La Universidad Lincoln se encuentra a unos 88 kilómetros al oeste de Filadelfia. En su sitio web afirma que es la primera universidad históricamente negra de EEUU que otorga títulos.

Por su parte, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, precisó que ha sido informado sobre el tiroteo y ofreció el apoyo total de su administración a la universidad y a las fuerzas del orden locales.

«Únanse a Lori y a mí en oración por la comunidad de la Universidad Lincoln», dijo Shapiro, reseñó CNN.

El tiroteo del sábado se produjo un día después de que cinco personas resultaran heridas en un tiroteo cerca del campus de la Universidad Howard, otra universidad históricamente afroamericana, en Washington.