Tiroteo en Kansas City dejó un muerto y cinco heridos, el incidente se produjo a pocos kilómetros de estadio mundialista

Un muerto y cinco heridos fue el saldo de un tiroteo ocurrido el viernes por la noche en Kansas City, Missouri, según informó la policía. El tiroteo tuvo lugar a unos 11 kilómetros del Arrowhead Stadium, que este verano alberga partidos del Mundial bajo el nombre de Kansas City Stadium.

Los agentes oyeron disparos poco antes de las 22:30 y acudieron a la zona de East 19th Street, entre The Paseo y Vine Street, según informó la policía.

Allí encontraron a dos mujeres adultas conscientes y alerta, junto con un hombre adulto inconsciente, indicó el Departamento de Policía de Kansas City en un comunicado.

El hombre, identificado como David E. Beck III, de 29 años, fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Las dos mujeres fueron trasladadas a un hospital local para recibir tratamiento.

Según la policía, otras tres víctimas —un hombre y una mujer en estado estable y otro hombre en estado crítico— llegaron al hospital en un vehículo particular.

La información preliminar indica que las víctimas se encontraban reunidas en la calle 19 cuando varias personas abrieron fuego.

“Todas las víctimas parecen haber estado en esta zona cuando fueron alcanzadas por los disparos”, declaró la policía. Los detectives están procesando las pruebas y entrevistando a los testigos. No hay sospechosos detenidos.

La ciudad ya cuenta con una importante presencia policial para colaborar con la seguridad del Mundial, incluyendo agentes de todo el Medio Oeste, según declaró a NBC News el capitán de la policía de Kansas City, Jake Becchina.

“Tenemos la mayor presencia policial que jamás hayamos tenido en nuestra ciudad para un evento”, dijo Becchina.

La policía solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con su línea telefónica anónima para denuncias. Se ofrece una recompensa de hasta $25,000 por información que conduzca a un arresto.

La agencia de noticias AP informó que este no es el primer tiroteo registrado en la ciudad, puesto que el martes pasado también hubo otros incidentes similares.

De hecho, fueron cinco tiroteos que ocurrieron ese día, entre las 6:00 y 6:30 de la tarde, en un tramo de 8 kilómetros (5 millas) de Kansas City, cuatro de ellos en las interestatales 70 y 670, a su paso por el centro.

Todos los tiroteos se registraron al menos a unos 6 kilómetros (4 millas) del Arrowhead Stadium, donde Argentina ganó su primer partido contra Argelia.