TERROR EN CHICAGO: Dos hombres abrieron fuego contra una multitud y dejaron 12 heridos

Al menos 12 personas de una multitud en una calle de Chicago sufrieron heridas de bala luego que una camioneta se detuviera y dos personas en su interior comenzaran a disparar, informó la policía.

Un vehículo SUV se alejó del vecindario del South Side y dejó a dos personas, ambos hombres, en estado crítico tras el tiroteo ocurrido a última hora del viernes. La policía dijo en un comunicado que uno de los baleados sufrió una herida en el muslo.

Los ocho hombres y cuatro mujeres del grupo tenían entre 17 y 47 años. A todos los atendieron en hospitales cercanos, informaron medios locales.

La policía señaló que otro hombre sufrió lesiones de naturaleza desconocida y rechazó recibir atención médica.

Hasta el momento se desconocen detalles de los atacantes.

La policía atendió inicialmente un reporte sobre una persona baleada y encontró a una mujer con dos heridas de bala en la espalda. Y también a un hombre con cuatro heridas superficiales por rozaduras en la espalda. Ambos fueron reportados en condición estable.

Los detectives ya investigan el incidente y de momento no se dispone de más información.

La policía reportó que al menos 21 personas fueron baleadas en la ciudad desde la noche del viernes, lo que dejó cuatro muertos.

El alcalde de Chicago Brandon Johnson se pronunció sobre el tiroteo del viernes: Condenó la violencia en Chicago, justo el día en que se celebraba el feriado de Juneteenth.

“Estoy desconsolado por la violencia ocurrida anoche en Princeton Park. Lo que debería haber sido una noche de celebración y reflexión comunitaria por el Juneteenth se vio truncado por un horrible acto de violencia. Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus seres queridos”, dijo en parte en un comunicado de X (Twitter).