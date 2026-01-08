EEUU

¿Tiene pensado viajar a Venezuela? Esto fue lo que respondió Trump

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes, 26 de diciembre, que los objetivos del Estado Islámico atacados por las fuerzas estadounidenses en el noroeste de Nigeria fueron “diezmados”, en una operación que describió como “poderosa y letal”.  
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. / Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que en un futuro podría viajar a Venezuela

«Creo que en algún momento será seguro», dijo durante una entrevista con The New York Times en la Oficina Oval.

Leer Más

NAPOLITAN AWARDS|NAPOLITAN AWARDS
Libro de venezolano gana el Napolitan Victory Awards, codiciado premio de comunicación política
Impulsan proyecto de ley para frenar cobros abusivos por parte de condominios en Florida
EN VIDEO: Así celebró Trump que podrá seguir deportando a El Salvador a quienes considere parte del Tren de Aragua

Asimismo, sostuvo que el gobierno interino que lidera Delcy Rodríguez en Venezuela le «está dando» a Estados Unidos «todo lo que consideramos necesario”.

En ese sentido, Donald Trump indicó que EEUU podría extraer petróleo venezolano durante años.

«Lo reconstruiremos de una manera muy rentable. Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente», apuntó.

Sin embargo, Trump no proporcionó un cronograma preciso para la supervisión estadounidense del país. “Yo diría que mucho más tiempo” que unos meses o un año.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Archivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FISCAL GENERAL DE EEUU CONFIRMÓ QUE MONITOREAN OTROS BUQUES QUE «DESAFIARON» EL BLOQUEO NAVAL A VENEZUELA

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que funcionarios de la administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta de petróleo venezolano indefinidamente, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso.

Incluso el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que trabajará para «mejorar la red eléctrica» de Venezuela, en el marco de un acuerdo para la comercialización de petróleo venezolano.

«Trabajaremos para mejorar la red eléctrica, esencial para aumentar la producción petrolera, las oportunidades económicas y la calidad de vida diaria del pueblo venezolano», detalló.

Destacó que la red eléctrica «se encuentra deteriorada y frágil tras años de mala gestión socialista, corrupción y mantenimiento deficiente».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Rusia protesta por intercepción del petrolero ‘Marinera’ por parte de Estados Unidos
Mundo
Rodríguez
Unión Europea podría evaluar la posibilidad de levantar sanciones contra Delcy Rodríguez
Mundo
Petro
Gustavo Petro habló con Delcy Rodríguez, estas fueron las propuestas que le hizo
Mundo