¿Tiene pensado viajar a Venezuela? Esto fue lo que respondió Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que en un futuro podría viajar a Venezuela

«Creo que en algún momento será seguro», dijo durante una entrevista con The New York Times en la Oficina Oval.

Asimismo, sostuvo que el gobierno interino que lidera Delcy Rodríguez en Venezuela le «está dando» a Estados Unidos «todo lo que consideramos necesario”.

En ese sentido, Donald Trump indicó que EEUU podría extraer petróleo venezolano durante años.

«Lo reconstruiremos de una manera muy rentable. Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente», apuntó.

Sin embargo, Trump no proporcionó un cronograma preciso para la supervisión estadounidense del país. “Yo diría que mucho más tiempo” que unos meses o un año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FISCAL GENERAL DE EEUU CONFIRMÓ QUE MONITOREAN OTROS BUQUES QUE «DESAFIARON» EL BLOQUEO NAVAL A VENEZUELA

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que funcionarios de la administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta de petróleo venezolano indefinidamente, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso.

Incluso el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que trabajará para «mejorar la red eléctrica» de Venezuela, en el marco de un acuerdo para la comercialización de petróleo venezolano.

«Trabajaremos para mejorar la red eléctrica, esencial para aumentar la producción petrolera, las oportunidades económicas y la calidad de vida diaria del pueblo venezolano», detalló.

Destacó que la red eléctrica «se encuentra deteriorada y frágil tras años de mala gestión socialista, corrupción y mantenimiento deficiente».