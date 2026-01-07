Fiscal General de EEUU confirmó que monitorean otros buques que «desafiaron» el bloqueo naval a Venezuela

Estados Unidos confirmó que, tras la incautación este miércoles, 7 de enero, de dos petroleros vinculados al transporte de crudo sancionado desde Venezuela, mantiene bajo vigilancia a otros buques. Los mismos, habrían desafiado el bloqueo marítimo impuesto por el país norteamericano, así lo señaló la fiscal general de EEUU, Pam Bondi.

Bondi informó que el Departamento de Justicia continúa monitoreando estas embarcaciones. Además, señaló que estas podrían enfrentar medidas similares a las otras incautadas. Esto, luego de que el petrolero Bella 1 fuera interceptado, tras intentar evadir a la Guardia Costera estadounidense durante las últimas semanas.

“Estados Unidos ejecutó una orden de incautación contra el BELLA 1, un petrolero de crudo responsable del transporte de petróleo sujeto a sanciones desde Venezuela e Irán. El BELLA 1 fue previamente designado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) por su participación en una red de evasión de sanciones. Es responsable de apoyar a organizaciones terroristas extranjeras”, precisó Bondi.

“A pesar de los denodados esfuerzos por evitar la aprehensión. Incluyendo la huida de la Guardia Costera. El BELLA 1 fue aprehendido sano y salvo esta mañana. Como consecuencia de desobedecer las órdenes de la Guardia Costera, los miembros de este buque será investigado exhaustivamente. Se presentarán cargos penales contra todos los responsables”, detalló.

Y continuó: “El Departamento de Justicia está monitoreando otros buques para tomar medidas similares. Cualquier persona a bordo que desobedezca las instrucciones de la Guardia Costera u otros funcionarios federales será investigada. Procesada con todo el rigor de la ley”.

Today the United States executed a seizure warrant for the BELLA 1, a crude oil tanker responsible for transporting sanctioned oil from Venezuela and Iran. The BELLA 1 was previously designated by OFAC for its role in a sanctions evasion network responsible for supporting foreign… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 7, 2026

ÚLTIMOS BUQUES INCAUTADOS

Tras semanas de persecución, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fue la que informó primero este mismo miércoles, que se interceptaron los dos buques petroleros mencionados.

«En dos operativos realizados hoy antes del amanecer, la Guardia Costera realizó abordajes consecutivos, meticulosamente coordinados, de dos buques cisterna de la ‘flota fantasma’. Uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe. Ambos buques, el cisterna Bella I y el petrolero Sophia, se encontraban atracados en Venezuela o en ruta hacia ese país», señaló la funcionaria.

Destacó, que los equipos tácticos de la Guardia Costera de Estados Unidos, trabajaron en estrecha colaboración con los Departamentos de Guerra, Justicia y Estado.

«Utilizaron su experiencia especializada para llevar a cabo estas operaciones y realizar dos abordajes seguros y efectivos con pocas horas de diferencia», acotó.