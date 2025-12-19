Marco Rubio evita decir si buscan sacar a Maduro: «Estamos protegiendo intereses de EEUU»

(EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, evitó responder este viernes si la Administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y afirmó que la estrategia es proteger «los intereses» de Estados Unidos.

«Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos», dijo Rubio en una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que el Gobierno de Trump está «protegiendo los intereses de Estados Unidos».

Marco Rubio tampoco quiso opinar sobre si el Gobierno estadounidense necesita la autorización del Congreso para conducir ataques contra territorio venezolano.

«No ha pasado nada que nos obligue a solicitar la aprobación del Congreso», afirmó.

Por primera vez un secretario de Estado de EEUU, habla en conferencia de prensa en español: «El régimen de Maduro coopera con organizaciones terroristas, por eso los designamos como organización terrorista y son una amenaza para la Seguridad Nacional de EEUU» pic.twitter.com/2ksirmy2jP — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) December 19, 2025

LO QUE HABÍA DICHO TRUMP SOBRE MADURO Y VENEZUELA

En una entrevista con NBC News publicada este viernes, Trump afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela y se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia con ese país es derrocar a Maduro.

«Él sabe exactamente lo que quiero», respondió Trump. «Él lo sabe más que nadie», agregó el mandatario, quien mantuvo una llamada telefónica en noviembre con el líder chavista.

Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas.

Estados Unidos aumentó así la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles, algo que Caracas niega, tras meses de bombardeos a supuestas lanchas pertenecientes al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

El hecho de que Trump no descarte una guerra supone un cambio significativo, ya que hizo campaña en contra de la participación de su país en conflictos extranjeros, alejándose así de la postura tradicional del Partido Republicano.

Sus bases lo han criticado por centrarse demasiado en la política exterior en lugar de en los problemas internos, como el aumento del costo de la vida.

Para que Estados Unidos pueda declarar la guerra se requiere la autorización del Congreso.

El Partido Demócrata insiste en que Trump necesita el aval del Legislativo para los ataques contra las embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.

EFE