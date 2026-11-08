TERROR EN LOS ÁNGELES: Conductor se subió a una acera y arrolló a 10 personas

Un hombre arrolló este sábado al menos a 10 personas, de las que ocho resultaron hospitalizadas, al subirse con su auto a una acera en Los Ángeles, en Estados Unidos, por motivos aún desconocidos, expusieron este sábado las autoridades locales.

El incidente ocurrió cerca de las 12:51 (20:51 GMT) en el barrio de Arlington Heights en el área central de la ciudad, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, en inglés), que explicó a los medios locales que un conductor se subió a la acera y arrolló a un grupo de peatones.

Los rescatistas llegaron a la zona, donde atendieron a 10 pacientes y trasladaron a ocho a hospitales, aunque sus identidades y estado de salud aún se desconocen.

Por ahora, la Policía ha identificado a un hombre de 60 años como el conductor del vehículo, aunque no ha detallado su estado de salud ni su identidad.

El hecho se suma a otro incidente similar que sucedió este sábado en Carolina del Norte, donde un conductor de 76 años mató a un ciclista e hirió a otros 22 en el condado de Wake al arrollarlos por un supuesto deterioro de sus facultades.

Más de 100 personas mueren al día por incidentes de tránsito en Estados Unidos, donde hubo 18.460 decesos por esta razón en la primera mitad de 2026, aunque esto es una caída interanual del 2 %.

CON INFORMACIÓN DE EFE