Detectives del condado de Polk, Florida, arrestaron el pasado jueves 26 de noviembre, durante la noche de Acción de Gracias, a una mujer de 50 años identificada como Shannon Driggers, quien llamó al 911 para confesar que había disparado mortalmente a su esposo, de nombre Brian Driggers.

Cerca de las 8:30 p. m., hora local, patrullas policiales llegaron a una propiedad al norte de Lakeland. La propia Driggers alertó a los servicios de emergencia a través del 911 para confesar que había baleado a su pareja, reveló la Oficina del Sheriff del Condado de Polk.

Al ingresar a la propiedad, los equipos de emergencia hallaron el cuerpo sin vida del hombre con varios impactos de bala. Mientras tanto, la mujer aguardaba a los oficiales en la entrada principal de la residencia.

LOS DETALLES DEL CRIMEN DE BRIAN DRIGGERS

Durante los interrogatorios, Driggers reconoció haber disparado el arma, aunque ofreció versiones contradictorias. Las evidencias recolectadas en la escena respaldan la tesis de que el crimen se cometió de forma premeditada.

Mediante un reporte, el sheriff Grady Judd anunció el arresto de la mujer. «La sospechosa llamó al 911, diciéndonos que ella disparó a su marido. Tras llegar e investigar, queda claro que hizo precisamente eso. Ella asesinó a su marido en Acción de Gracias, intencionadamente y con premeditación», dijo Judd.

Según Fox, un vecino relató que varios miembros de su familia regresaban de cenar por Acción de Gracias cuando hallaron un fuerte despliegue policial cerrando el paso. «Cuando volvieron a dar la vuelta a la manzana, estaba prácticamente bloqueada. Cintas de precaución, zona restringida, nadie entra, nadie sale», dijo el habitante.

Asimismo, indicó que solía cruzarse con el fallecido casi todos los días cuando este salía a recoger su correspondencia. El informante anónimo calificó a la víctima como una excelente persona, aunque mencionó que apenas cruzaba palabras con él.

«Nunca oímos gritos ni peleas provenientes de su lugar. No hay quejas, así que la noticia es extremadamente impactante. Era un vecino realmente bueno. De nuevo, no hay quejas de ninguna de las partes, así que es realmente impactante», concluyó.

Hasta el momento, los investigadores guardan silencio sobre las contradicciones que arrojó la mujer en su relato.