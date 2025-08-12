EEUU

«Tentáculos y espinas»: Filtraron las grotescas fotos de los efectos de un peligroso virus en los conejos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
En Fort Collins, Colorado (EEUU), una escena digna de una película de terror ha tomado por sorpresa a los residentes: conejos con extrañas protuberancias negras que emergen de sus caras, descritas como “tentáculos” y “espinas”.  
Archivo

En Fort Collins, Colorado (EEUU), una escena digna de una película de terror ha tomado por sorpresa a los residentes: conejos con extrañas protuberancias negras que emergen de sus caras, descritas como “tentáculos” y “espinas”.  

Este fenómeno con los conejos, confirmado por la entidad estatal Colorado Parks and Wildlife (CPW), ha sido atribuido al virus del papiloma de Shope, una enfermedad que provoca el crecimiento de verrugas y tumores benignos en conejos y liebres. 

Leer Más

Trabajaba en una morgue y vendía en Facebook órganos de los cadáveres
La terrible decisión de un niño de 11 años en EEUU luego de que su maestro le dijo «estúpido»
Horror en EEUU: Un muerto y seis menores heridos dejó tiroteo en Alabama

LEA TAMBIÉN: VIDEO VIRAL: CONSTRUYÓ «UNA CASA DE TRES PISOS» EN UN ÁRBOL DE EEUU Y AHORA CAUSA FUROR EN LAS REDES SOCIALES

Los habitantes han reportado avistamientos de estos animales deformados en sus jardines, algunos incluso durante varios inviernos consecutivos, de acuerdo con lo reseñado por varios medios locales. 

Las protuberancias, que pueden alcanzar más de un centímetro de longitud, aparecen principalmente alrededor de la boca y los ojos, generando inquietud por su aspecto grotesco. 

Aunque la imagen resulta perturbadora, los expertos aseguran que la condición no representa un riesgo para humanos ni mascotas. 

Cortesía

Lo que se detalló, es que este virus, miembro de la familia Papovaviridae, se transmite principalmente a través de insectos como mosquitos y garrapatas, lo que explica el aumento de casos durante el verano y otoño. 

Aunque los tumores suelen ser benignos, pueden volverse problemáticos si interfieren con funciones vitales como la visión o alimentación. En conejos domésticos, el tratamiento más común es la extirpación quirúrgica. 

Las autoridades han pedido a la población que no intente acercarse ni ayudar a los animales afectados. Aunque el virus no es letal en la mayoría de los casos, su propagación entre conejos silvestres podría alterar el equilibrio ecológico local.  

Por ello, se recomienda mantener a las mascotas dentro de casa durante las temporadas de mayor actividad de insectos y reportar cualquier avistamiento inusual. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Alerta en Sucre: Intensas lluvias causan destrozos en la carretera nacional, hay zonas incomunicadas
Venezuela
Cabello
«No hay manera que se escondan»: Diosdado Cabello anunció nueva incautación de explosivos
Venezuela
EN FOTOS: Vandalizaron la escultura de José Gregorio Hernández ubicada en Baruta
Venezuela